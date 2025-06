Las capitanas de España celebran la paz en la selección femenina: «Ya era hora de estar tranquilas»

Las capitanas de la selección española femenina celebran que, por fin, se hable de fútbol en las concentraciones. Después de varios años con constante ruido y escándalos que han rodeado a las campeonas del mundo, de cara a la Eurocopa 2025, en la que España parte como favorita, sólo se habla de una cosa: lo que pasa en el campo. Las últimas polémicas, relativas a la ausencia de Jenni Hermoso, parecen haberse cerrado, toda vez que se ha quedado fuera de la convocatoria definitiva para el campeonato continental que se disputará en Suiza.

Aitana Bonmatí, Irene Paredes y Olga Carmona se han referido a que por fin se hable sólo de los partidos y rivales que tienen por delante y no de asuntos extradeportivos. La primera de ellas, la última ganadora del Balón de Oro, se ha pronunciado al respecto en el media day organizado por la Federación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. «Hombre, pues ya era hora, porque venía a hacer entrevistas y te preguntabas: ‘bueno, a ver qué toca… te preguntan por esto, por esto y por el partido no te van a preguntar’», ha destacado.

El hartazgo era más que evidente en el vestuario de la Selección, como reflejan las palabras de la mediocentro del Barcelona: «Ya es hora de venir aquí tranquila, sin haberme casi preparado y sabiendo que vas a hablar de fútbol, porque de eso sabes hablar. De lo otro también. Pero hay cosas que no te tocan a ti misma».

Otra de las que se ha referido a ello ha sido Olga Carmona. La autora del gol que le dio a España el Mundial en 2023 tampoco ha dudado al responder sobre si prefiere que se hable íntegramente de fútbol. «Yo creo que la respuesta es obvia», ha señalado, antes de bromear con los periodistas, que le han repreguntado «¿te imaginas que me dices que no, que prefieres el lío?». Entre risas, la ex jugadora del Real Madrid ha afirmado que estos «meses atrás ha habido mucho ruido» y ha señalado que ahora están «tranquilas, felices y eso es de lo que disfrutamos».

«Al final que se hable de fútbol es por lo que trabajamos, por lo que luchamos. Ha habido meses atrás mucho ruido. Pero bueno, al final ahora estamos tranquilas, estamos felices y al final eso es de lo que disfrutamos», ha finalizado la nueva futbolista del PSG.

Irene Paredes, lejos de hablar directamente de ello, sí que ha hablado sobre la combinación de futbolistas veteranas con otras mucho más jóvenes que ha reclutado Montse Tomé de cara a la Eurocopa. «Todas las que estamos aquí es porque hemos hecho una buena temporada y estamos en un buen momento, independientemente de la edad y experiencia que tengamos», ha apuntado la capitana de la Selección.