El desprecio de Aitana Bonmatí al Mundial de Clubes: «No he visto nada y encima no juega el Barça»

La selección femenina tiene la vista puesta en la Eurocopa 2025, donde buscarán sumar su primer entorchado continental que complete el tridente de triunfos tras el Mundial 2023 y la Liga de Naciones 2024. Antes de volar a Suiza, las de Montse Tomé se concentran en Las Rozas donde las cinco capitanas, Irene Paredes, Alexia Putellas, Olga Carmona, Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí han atendido a los medios de comunicación.

Cinco jugadoras con peso dentro del vestuario, cinco voces autorizadas. La última de las mencionadas, Aitana Bonmatí, compartió su manera de afrontar o no afrontar, mejor dicho, el novedoso Mundial de Clubes que se está disputando en Estados Unidos y en el que, como ella misma recalca, no compite el Barcelona. «Sé que se está jugando, pero no he visto nada. Encima no juega el Barça, entonces para qué mirarlo», dijo al tiempo que esbozaba una sonrisa.