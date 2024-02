Agüero recibe el visto bueno para volver a jugar al fútbol

Sergio ‘Kun’ Agüero ha recibido luz verde para volver a jugar al fútbol. El ex delantero del Manchester City o Barcelona tuvo que retirarse prematuramente en 2021 después de sufrir una arritmia cardíaca en un partido del conjunto azulgrana ante el Alavés. Esto provocó la retirada a sus 32 años de edad. Ahora, el argentino reveló en su canal de Twitch un audio de su cardiólogo en el que le informaba que estaban dando pasos agigantados para un posible regreso.

«Yo te diría que prepárate, que hay alguna esperanza se podría decir. Andabas muy bien, te tenés que poner en un buen estado físico como para estar unos minutos ahí. Estás haciendo todo y no tuviste nada, vamos a controlarte. En resumen: ¿es posible? Sí, es posible», dice el cardiólogo del Kun Agüero sobre el estado de salud del ex futbolista del Barcelona.

La reacción del ex futbolista puso una sonrisa a más de un fanático.»Y… ¿Qué tal? Ojo eh», comentó Agüero tras escuchar el audio de su médico. Pese a su retiro, el que es el extranjero con más goles en la historia de la Premier League no ha dejado su vinculación con el fútbol. De hecho, llegó a disputar un partido de la Kings League el pasado año.

«Tenemos que hacerte correr como si fuera el partido, cuando tengas a los dos centrales, tendrás que hacer algún amague y estar bien preparadito», añadía el cardiólogo del Kun. Y es que han sido varios los equipos, especialmente de Argentina, los que se han interesado en contratarle y tenerle en sus filas, aunque sea para los instantes finales de los partidos. Uno de ellos el Club Atlético Independiente, entrenado por su gran amigo y ex futbolista Carlos Tévez, que incluso habló sobre ello en rueda de prensa.

«Quién no quiere tener al Kun Agüero, si puede aunque sean diez o quince minutos lo tendremos» dijo Tévez. «Le vamos a tener que pedir el ’10’ a Toloza para dársela al Kun, pero es obvio que sí, como no voy a llamarle para que juegue con nosotros, sería buenísimo», añadió el ex futbolista.

Agüero se deja querer

Fue a raíz de estas palabras cuando el Kun se dejó querer por Independiente: «¿Y si me llama Carlitos qué quieres que haga? Tengo que hablar con el cardiólogo. Jugar 20 minutos. ¿Le mandamos un mensaje al cardiólogo a ver qué dice?», dijo antes de recibir la gran noticia.

Por último, Agüero reconoció retirarse en Independiente entraba en sus planes, pero no pudo ocurrir por el problema cardíaco que sufrió: «Mí idea era poder venir seis meses o un año. La idea era jugar acá y después tirar los botines. No pasó eso».