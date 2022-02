El Kun Agüero está buscando agotar todas sus opciones para estar en el próximo Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina. El ex delantero del Barça, que tuvo que colgar las botas prematuramente a consecuencia de un fallo cardíaco, está tratando con la Federación Argentina de Fútbol (AFA) las fórmulas para que pueda estar con el grupo en el torneo, posiblemente como uno más dentro del staff técnico de Lionel Scaloni, actual seleccionador de la albiceleste.

Fue a finales de octubre cuando Agüero detectó que algo no andaba bien en su cuerpo. Llevaba pocos meses con el Barça y apenas había comenzado da disputar minutos tras superar una lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego en los primeros compases de la temporada. Fue ante el Alavés cuando el argentino tuvo que pedir el cambio antes del descanso. Todas las alarmas se encendieron, era algo poco habitual pedir el cambio, menos antes de concluir el primer tiempo y sin una lesión aparente.

Agüero fue directamente al hospital y fue sometido a diversas pruebas que determinaron que el delantero sufría una arritmia cardíaca. El argentino estuvo alrededor de un mes y medio a la espera de más pruebas para definir qué hacía. Fue el 15 de diciembre cuando hizo público y oficial que se retiraba, colgaba las botas y dejaba el fútbol. Al menos sobre el césped. El Kun llegó al Barça con el deseo de jugar junto a Leo Messi pero también para apurar sus opciones de alcanzar su última cita mundialista, la de Qatar 2022. No pudo ser como futbolista, pero lo intentará de una forma diferente.

#Institucional Este lunes, el Presidente Claudio Tapia recibió la visita de @aguerosergiokun en su oficina de #Ezeiza. El ex delantero de @Argentina recorrió el predio y saludó a los empleados que trabajan a diario en la Casa del Seleccionado. pic.twitter.com/qRsCkHYj51 — AFA (@afa) February 21, 2022

El ex delantero culé se ha reunido estos días con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con el que ha tratado la posibilidad de que se incorpore como miembro del cuerpo técnico de la selección argentina. Agüero ya anunció la posibilidad a través de su canal de Twitch, donde conversa con sus miles de seguidores. «Voy al Mundial de Qatar. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuerpo técnico, hablé con Scaloni y también con Tapia», explicaba el ex jugador, aunque reconocía que todavía tenían que «darle una vuelta, tenemos que intentarlo».

«Ahora juego al fútbol-tenis y me ahogo. A veces pienso si podré correr un pique, al menos. Siendo que el corazón no me acaba de funcionar, que me va al palo», reconocía recientemente, ya meses después de anunciar su retiro, en otra de su retransmisiones en vivo, donde apostó por continuar con los streams: » Mejor me quedo acá sentado, stremeando, tranquilo. Por si las moscas, viste…».