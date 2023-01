Un aficionado saca a Djokovic de sus casillas: «¡Está borracho como una cuba, échalo!»

Novak Djokovic ha tenido que lidiar con un inesperado enemigo durante su partido de segunda ronda en el Abierto de Australia contra el francés Enzo Couacaud. El serbio se ha quejado amargamente al juez de silla de un aficionado que le estaba increpando en las gradas y al que ha acusado de excederse con el consumo de alcohol.

«¡Toda la noche igual!. Ya sabes quién es. ¡El tipo está borracho como una cuba y desde el primer punto me ha estado provocando! No está aquí para ver tenis, sólo quiere meterse en mi cabeza. ¿Por qué no llamas a seguridad y lo echas del estadio?», reclamó Djokovic. Finalmente, el aficionado pareció calmarse y el balcánico pudo seguir jugando sin problemas hasta sellar su victoria en cuatro sets.