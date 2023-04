Adri Contreras: «Nos tomamos a risa lo que dice Tebas»

A sus 26 años, Adri Contreras ya es presidente de un club de fútbol y además con un título en su palmarés. Son las cosas de la Kings League, esa competición creada por Gerard Piqué donde el fútbol se pone al servicio del espectáculo y que acaba de concluir su primera edición con un éxito nada desdeñable. La primera final se disputó en un Camp Nou abarratado y El Barrio se proclamó campeón dando la sorpresa. Al frente, un joven que empezó trabajando como periodista deportivo y cuyo éxito hablando de fútbol en las redes sociales le brindó una oportunidad única.

Pregunta: ¿Qué se siente al ganar un título delante de 95.000 espectadores?

Respuesta: Es una experiencia increíble, pero a la vez rara. Cuando gané ni sentía ni padecía, lo juro. Me pellizcaba y no sentía nada. Me decía Nico Pareja: ‘¡Presi, celebrá!’. Desde que ganamos la final no he parado ni un solo día a recapacitarlo.

P: ¿Cómo le explicarías la Kings League a un completo desconocedor de la competición?

R: Es una liga de equipos de fútbol 7 en formato muy corto, en el que pasan cosas inesperadas y si pestañeas te puedes perder algo importante. Hay cartas que influyen en el juego, hay un dado gigante que se tira al campo, los presidentes de los equipos pueden chutar penaltis… Es un formato condenado al éxito que combina fútbol y entretenimiento y que se puede ver completamente gratis. La han jugado Agüero y Ronaldinho. Llenó el Camp Nou. Y Piqué es el presidente.

P: ¿Y Agüero pudo jugar a pesar de su problema de corazón?

R: Si jugó es porque los médicos le dieron el OK. Eliminaron a su equipo en cuartos de final con un penalti en el último minutos y se quedó con muchas ganas de jugar en el Camp Nou. La hubiera roto porque se sentía en su salsa. Le costó al principio, pero los últimos partidos fue jugando mejor. Obviamente, sin dar el cien por cien.

P: ¿Y Ronaldinho?

R: Jugó en un partido con Porcinos, el equipo de Ibai Llanos. Fue un bombazo. Ese día la Kings League hizo récord de audiencia con más de dos millones de espectadores. Fue la hostia volver a ver a Ronaldinho jugando un partido, pero no pegó ni un sprint y tampoco marcó ningún gol. Tuvo dos chuts que casi marca. Le propusimos tirar un penalti, que en la Kings League se tiran corriendo desde el centro del campo, y dijo: ‘¿Estáis locos? Yo no voy a correr, que corra otro’. Y no lo tiro.

👑 De octavos a campeones. 🤞 @elbarrioklk_ es el primer campeón de la Kings League InfoJobs.#KingsLeagueF4 #InfoJobs pic.twitter.com/MQvGUIWQBT — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) March 26, 2023

P: ¿Estáis levantando ampollas entre el fútbol de toda la vida?

R: Desde el primer momento nuestro discurso es que es compatible ver el fútbol tradicional y a la vez la Kings League. Te puedes poner un partido en la tele y otro en el móvil. Lo único que me sorprendió es lo que dijo Tebas de que a ver quién sigue hablando de la Kings League en cinco meses. A la vez veíamos que cada jornada se iba superando la audiencia y la gente se estaba enganchando. Nos dijo que somos un circo y nos lo tomamos a risa, no nos ofendió para nada. No queremos sustituir al fútbol profesional, ni mucho menos, esto es otra cosa. Pero es verdad que, desde mi experiencia, los partidos de fútbol se me estaban haciendo largos, ahora con el VAR se te van a dos horas, la gente está haciendo otras cosas mientras ve el partido y no le presta atención completa, hay que pagar para verlo… Hay muchos niños que el domingo prefieren ver la Kings League. El fútbol sigue siendo el deporte rey y nadie va a poder con él, pero Piqué quería hacer un fútbol más moderno con novedades y ha hecho un formato tremendo.

P: ¿Cómo contactó Piqué contigo?

R: Por Twitter.

P: Pensarías que era una broma.

R: Sí, al principio pensaba que era una cuenta ‘fake’. Lo vi y me dije: ‘Qué cojones va a escribirme Piqué a mí’. Luego vi que la cuenta tenía 20 millones de seguidores y que sí, efectivamente era él. Me dijo que llevaba mucho tiempo trabajando en un proyecto que a mí me iba a flipar. Me contó el proyecto y yo estaba flipando, ni en mis mejores sueños podía imaginar algo así. Al principio teníamos dudas, no sabíamos si llegaríamos a tiempo. La clave fue cuando Piqué anunció que se retiraba a tres días del inicio del proyecto. Ahí nos dijimos, hostia, este va en serio a por esto. Piqué y su equipo han trabajado mucho y lo han hecho impecable hasta el momento.

P: ¿Crees que Piqué tenía planificado retirarse justo antes de la Kings League?

R: Yo creo que no. Le afectó aquel partido de Champions contra el Inter de Milan. Yo no podía creer que tres días antes de la Kings League anunciara su retirada como futbolista profesional.

P: ¿Cómo es Piqué en las distancias cortas?

R: A los presidentes no está dando mucha vida verlo tan implicado. Es súper activo en el grupo de Whatsaap proponiendo ideas y buscando mejoras para hacer la liga lo más atractiva posible. La impresión que tenemos es que Piqué va a apostar de verdad por esto y que va intentarlo todo para que la Kings League dure años. Es las distancias cortas es como se le ve: un tío risueño, súper cercano, gracioso, divertido, que siempre intenta que estemos todos a gusto… Es un tío de puta madre. Yo le admiro muchísimo y le voy a estar eternamente agradecido por la oportunidad que me ha dado.

P: ¿Qué ideas tiene en la cabeza para impulsar la Kings League?

R: Internacionalizar la competición y subir el nivel de los jugadores, así que también habrá que subir los sueldos para que los jugadores puedan vivir de ello. Hay equipos de fútbol que nos propusieron tener su propia franquicia, pero los presidentes nos negamos.

P: ¿Es verdad que hay jugadores de Primera que os han contactado para jugar en la Kings League?

R: Sí, a mí de hecho me han contactado varios. Yo grabó mucho contenido con jugadores de Primera y Segunda y hay muchos que están enganchadísimos. Hay jugadores que terminan contrato en junio y… Agüero ya ha dicho que va a jugar Pipita Higuaín. Y Gerard Romero va a traer a Javi Martínez. En la Kings League va a haber jugadores de primerísimo nivel.

P: ¿Qué le dirías a esos aficionados del fútbol clásico que dicen que la Kings League es una competición para frikis?

R: Pues benditos frikis porque estamos enganchadísimos. Igual nos llaman frikis y ni siquiera han visto ni un partido. La gente que es crítica con la Kings League lo va a seguir siendo. Y si lo sigue siendo después de haber traído a Agüero, a Ronaldinho, de haber llenado el Camp Nou… Pues bueno, que hagan lo que quieran.