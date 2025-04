Adiós al Papa Francisco, el pontífice más futbolero: hincha de San Lorenzo y fan de Pelé

Hablar del Papa Francisco en clave deportiva es hablar del Papa más futbolero de los 266 que ha tenido la Iglesia Católica en su historia. Nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, Jorge Mario Bergoglio era un gran seguidor de San Lorenzo de Almagro, club del que era socio desde el 13 de agosto de 2008. De hecho, el mismo año que le proclaman Papa (2013), San Lorenzo ganó el Torneo Inicial de Argentina y unos meses más tarde, en agosto de 2014, conquistaron la Copa Libertadores.

«Para mí, el San Lorenzo es el equipo del cual toda la familia era fanática: Mi papá jugaba básquet en el San Lorenzo, era jugador del equipo de básquet. Y de niños íbamos, también mamá venía con nosotros, al gasómetro. Recuerdo como hoy la temporada del 46 (1946), un equipo brillante tenía el San Lorenzo, salimos campeones… lo saben, con gloria, lo vivo con gloria», dijo una vez el Papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años.

El propio club argentino expresó en su momento su «orgullo» por el hecho de que el Papa Francisco fuera hincha y socio de su club: «Es un orgullo para la Institución saber que el primer Papa sudamericano es Socio de San Lorenzo», escribió el club en redes sociales. En la misma publicación adjuntaron una imagen del carnet de socio de Bergoglio con el número 88235N, iniciado el 12 de marzo de 2008.

Cuando San Lorenzo ganó la Libertadores, el pontífice quiso dedicarle un emotivo mensaje al equipo de su vida desde Buenos Aires: «Quiero saludar de manera especial a los Campeones de América, al equipo de San Lorenzo, que forman parte de mi identidad cultural». Desde que fuera proclamado Papa el 13 de marzo de 2013, Francisco siempre ha mostrado su pasión por el fútbol y de ello da buena cuenta el Museo de El Vaticano.

Allí están expuestas las numerosas ofrendas que ha recibido el pontífice durante todos estos años de papado: camisetas de Messi y San Lorenzo, los trofeos de San Lorenzo campeón y algunas fotografías recibiendo esos obsequios. Una de esas camisetas que recibió fue la de la selección española de fútbol. En 2015, el entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, le entregó una elástica de La Roja firmada por todos los jugadores. En los últimos años también ha recibido camisetas del Racing de Santander, Real Murcia o el Real Zaragoza.

El Papa que ‘pasó’ de Messi y Maradona

El Papa Francisco ha visto jugar a tres de los mejores jugadores de la historia: Pelé, Maradona y Messi. Tras la visita de la selección Argentina al Vaticano poco después de que asumiera su cargo como sumo pontífice, como argentino que era, le preguntaron por los dos mejores jugadores de la historia del fútbol argentino: Maradona y Messi, y la comparación futbolística de Messi con Dios. En el fútbol muchos aficionados apodan al actual jugador de Inter Miami D10S.

Pero el Papa se desmarcó de todo eso y reconoció que Messi era muy bueno, «pero no es Dios». «Decir ‘es un díos con la pelota en la cancha’ son modos populares de expresarse. Da gusto verlo, pero no es Dios», comenzó diciendo el pontífice para luego expresar: «Claro que es muy bueno, pero no es Dios». En una entrevista en la RAI italiana señaló que para él «el mejor es Pelé».

«Yo agregaría un tercero, Pelé. Son los tres que yo he seguido», explicó Francisco al ser preguntado por la batalla futbolística entre Messi y Maradona por ser el mejor de la historia. Luego, el pontífice, que ha visto jugar a los tres, detalló sus motivos y eligió a O Rei como el mejor de la historia: «Maradona como jugador fue un grande, pero como hombre fracasó. El pobre hombre se tropezó con los que lo alababan y no lo ayudaban. Vino a verme aquí el primer año del pontificado y luego el pobre tuvo su final. Messi es correctísimo, un señor. Pero para mí, de estos tres, el mejor es Pelé», señaló.