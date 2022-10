Adidas pierde 250 millones tras romper su colaboración con Kanye West

La prestigiosa marca de deportes Adidas ha roto su cooperación con el rapero Kanye West por sus declaraciones antisemitas, especialmente contra el pueblo judío. El fabricante alemán de ropa deportiva ha caído más de un 4% en bolsa y ha anunciado pérdidas inmediatas de unos 250 millones de dólares.

Más de 60.000 personas en menos de dos días solicitaron a Adidas que rompiese su relación con Kanye West tras sus opiniones antisemitas. Y este martes se ha hecho realidad tras ser expulsado anteriormente en las redes sociales de Twitter e Instagram por una publicación amenazante contra la comunidad hebrea.

«Tras estudiarlo en profundidad se ha tomado la decisión de poner fin inmediatamente a la colaboración con Ye (apodo de Kanye West). Adidas no tolera el antisemitismo ni cualquier otra forma de discurso de odio. Los comentarios de West son inaceptables y peligrosos. Adidas es la única propietaria de todos los derechos de diseño de los productos existentes en el marco de la asociación», afirma la compañía alemana en un comunicado oficial emitido este martes. Unas frases que podrían desencadenar una ‘batalla’ legal en el futuro.

No es la primera polémica de West en las últimas semanas. El rapero y diseñador norteamericano se presentó en un desfile de moda en París con una camiseta en la que se podía leer ‘White lives matter’ (las vidas blancas importan), una frase que suelen emplear los supremacistas blancos en Estados Unidos en respuesta al movimiento antirracista ‘Black lives matter’ (las vidas negras importan).

Adidas había estado barajando esta decisión durante varios días y al final ha tomado la decisión de romper el contrato que le unía a West. Estos hechos implican que deja de producir las zapatillas y la ropa de la marca del rapero, y que deja de pagarle por sus servicios prestados. No es la primera marca que deja de lado al rapero, su agencia de representación CAA y la marca Balenciaga también le han abandonado.

Las acciones de la marca Adidas han caído más de un 4% tras conocerse el fin de la colaboración con West y ya venían de un importante retroceso del 9,5% en la Bolsa alemana después de que el fabricante recortara sus previsiones de beneficio para este año. Adidas reconoce que cortar con West tendrá «un impacto negativo a corto plazo» que calcula en hasta 250 millones de dólares en el resultado neto de la compañía.

.@adidas stock plummets as the brand refuses to cut ties with Kanye West over anti-semitism. pic.twitter.com/qg63tmjJHz

— Kaivan Shroff (@KaivanShroff) October 24, 2022