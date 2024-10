Acuerdo Luis Enrique-PSG: renovará hasta 2027

El matrimonio Luis Enrique-PSG continúa. El técnico español renovará con el conjunto parisino más allá de 2025. La buena sintonía entre club y entrenador, sumado a los buenos resultados del equipo en su primera temporada al frente, han provocado que las dos partes amplíen su vinculación después de esta temporada.

El asturiano firmó por dos temporadas cuando llegó en 2023. Desde entonces ha intentado implantar su idea de que el grupo está por encima de las individualidades. Así se lo hizo saber a Kylian Mbappé el año pasado, al que le pedía que ayudara al equipo en defensa y trabajara para el equipo sin balón. Su gestión del caso Mbappé el curso pasado y los descansos del jugador cuando ya se sabía que no seguiría en la capital de Francia, y este año del caso Dembélé han reforzado su posición con los máximos dirigentes del cuadro parisino.

El caso de Ousmane ha sido algo distinto. La falta de disciplina del jugador francés le provocó un enfrentamiento con Luis Enrique y el técnico le apartó del equipo para el partido de Champions contra el Arsenal: «Si alguien de manera grave no cumple con las obligaciones ni expectativas del equipo y significa para mí que no está preparado, no hay ningún problema. Ayer tuve que tomar una decisión difícil, pero considero que es la mejor para el equipo. La volvería a hacer 100 veces más, pero eso no significa que sea irreversible. No hay problema ni ha habido ninguna discusión entre Dembélé y yo, es totalmente falso. Hay un problema entre el jugador y sus obligaciones en el equipo», señaló el técnico asturiano sobre el caso Dembélé.

Nasser Al-Khelaifi y Luis Campos están encantados con cómo está gestionando el equipo, Luis Enrique y el técnico está encantado en París. Aunque no es oficial todavía, Le Parisien señala que el español renovará por dos temporadas más, hasta 2027. Llegó en julio de 2023 con un contrato de dos campañas. Después de ver el éxito del equipo en la primera temporada, el club ha decidido prolongar su vinculación con el preparador asturiano otros dos cursos más.

Triplete el primer año

En el Parque de los Príncipes contrataron a Luis Enrique con la idea de hacer un proyecto ganador y conquistar la ansiada Champions League. En su primera temporada a los mandos del equipo, el PSG conquistó el triplete: Liga, Copa de Francia y Supercopa de Francia. Además, en la máxima competición europea alcanzó las semifinales después de remontar una dura eliminatoria frente al Barcelona en cuartos de final.

Solo los palos evitaron un enfrentamiento contra el Real Madrid en la final. Pero la realidad es que el balance del año I de Luis Enrique es positivo y en París están contentos con su rendimiento. Al-Khelaifi le considera «un entrenador fantástico». Esta temporada, la primera sin Kylian, el ex seleccionador español ha formado un bloque que milita segundo en la Ligue 1 a dos puntos del líder, el Mónaco, mientras que en Europa han ganado un partido (frente al Girona) y han perdido otro (contra el Arsenal en Londres).