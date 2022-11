Amador Bernabéu, abuelo de Gerard Piqué, se pronunció sobre la retirada de su nieto tras el encuentro ante el Almería. En sus declaraciones, lanzó un dardo a la directiva dirigida por Laporta y, en especial, al presidente culé, aunque prefirió «no entrar en ese terreno». Sí que señaló que «una cosa son las personas y otra el Barça», al responder si el central, que fue homenajeado en el Camp Nou al término del encuentro ante el Almería, se iba dolido con el club.

Bernabéu, ex vicepresidente de la entidad azulgrana, no quiso entrar en más polémicas, pero sí que puso el foco principal de la retirada inesperada de su nieto en el palco. La desgastada relación con Laporta y su suplencia durante la presente temporada habrían sido determinantes a la hora de tomar la decisión de dejar el fútbol de forma precipitada.

«Se va de forma precipitada se va porque, debido su personalidad y forma de ser, no es hombre de banquillo y, después de tantos años, no está acostumbrado a estar en el banquillo y en condiciones de jugar porque, se diga lo que se diga, ha demostrado hasta el último minuto que puede jugar. Es un tema deportivo y hay que aceptarlo, me parece muy bien y correcto, pero hasta aquí», señaló el abuelo del todavía jugador del Barça.

Amador Bernabéu afirmó sentir una «emoción muy grande y una tristeza muy grande, es una mezcla de sentimiento negativo y positivo» por la marcha de su nieto. «Positivo por todo lo que ha hecho Gerard, que ha sido mucho, ha sido un final que no esperábamos, las cosas, a veces, son forzadas, le he visto muy feliz y negativo porque está en condiciones de poder continuar», apuntó en una entrevista concedida a Carrusel Deportivo.

Fue entonces cuando no dudó en apuntar hacia arriba, al ser preguntado sobre si el futbolista se marcha dolido con el club: «Una cosa es el Barcelona y, otras, las personas. El Barça, para nosotros, es nuestra casa y nunca nos iremos dolidos por nada de lo que haga el Barcelona. Su visión es y será el Andorra porque le hace mucha ilusión. Su máxima ilusión es meter al Andorra en primera».