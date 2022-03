Roman Abramovich ha confirmado que el Chelsea está en venta. En un comunicado difundido a través de la web del propio club, el todavía propietario de la entidad londinense se despide de los seguidores blues, aunque señala que no será un proceso acelerado y que todas las ganancias netas de la venta irán destinadas a una fundación benéfica para todas las víctimas de la guerra de Ucrania, así como la reconstrucción y recuperación del país.

En una carta abierta a los aficionados, el presidente del club londinense señala que su decisión «es la mejor para el club». La invasión de Rusia a Ucrania podría generarle problemas tanto a él como a la propia entidad, lo que le llevó a tomar la determinación el pasado sábado de dar un paso al lado y ceder la administración a la fundación del Chelsea.

Ahora, con un mensaje en el que afirma que se trata de una «decisión difícil», el todavía mandatario de los de Stamford Bridge ha señalado que la venta llevará un proceso y que no será de forma «inmediata». Así mismo, ha señalado la cuestión quizás más importante, que no es otra que qué hará con el dinero que perciba por desprenderse del club. Abramovich ha revelado que establecerá una fundación benéfica a la que irán a parar los «beneficios netos» y que estos serán destinados a «todas las víctimas de la guerra en Ucrania».

Comunicado de Roman Abramovich

Me gustaría abordar la especulación en los medios de los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea FC. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del Club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el Club, ya que creo que es lo mejor para el Club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios.