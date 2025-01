Las 10 frases más polémicas de la rueda de prensa de Laporta por el ‘caso Dani Olmo’

Joan Laporta ha sido el gran protagonista de la actualidad deportiva este martes debido a su comparecencia en profundidad para abordar los casos de Dani Olmo y Pau Víctor. Durante más de una hora y media, el presidente del Barcelona ha valorado las escandalosas inscripciones de ambos futbolistas, quienes pueden jugar finalmente en la Liga gracias al favor del CSD, que les concedió la medida cautelar.

La rueda de prensa de Laporta llega después de que el club azulgrana no pudiera inscribir a tiempo a Dani Olmo y Pau Víctor en la Liga al no lograr equilibrar el fair play financiero antes de las 23:59 horas del pasado 31 de diciembre.

En un discurso inicial de más de 20 minutos y antes de responder a las preguntas de los periodistas, Laporta ha defendido su gestión en las polémicas inscripciones y ha acusado con dureza a la oposición que reclamaba su dimisión de manera inmediata. Desde OKDIARIO hemos recopilado las diez frases más polémicas de la comparecencia del mandatario culé.

«Falso relato apocalíptico»

«En las últimas dos semanas ha habido dos hechos que confirman algunas cosas y desmienten otras. Confirman la fortaleza del Barcelona y desmienten un falso relato apocalíptico de ciertos entornos que lo han hecho por desconocimiento o mala fe o ambos».

«Ataques que venían de tierra, mal y aire»

«Gran parte del éxito de cumplir los pilares es porque la mayoría de los socios entendieron que se trataba de salvar al Barça de una situación complicada y unos ataques que venían de tierra, mal y aire, desde fuera y también desde dentro. Cuando emerges, diversos actores, con sus correspondientes apoyos mediáticos, impusieron un relato ignominioso, que se repite. Nos conocemos ya todos. Pero no se han salido con la suya».

«No acepto que la fiscalización de mi cargo vaya acompañada de mentiras»

«Estoy acostumbrado a sufrir estas situaciones, pero no acepto que la fiscalización de mi cargo vaya acompañada de mentiras. No puedo permitir que se aprovechen de las críticas al presidente para atacar al club o desestabilizar al equipo. No lo aceptaré. Hemos salido reforzados de estas semanas, con energías renovadas. No nos desestabilizarán en un momento crucial de la historia. Mucho tendrán que trabajar los desestabilizadores de fuera y dentro para tumbarnos.».

«Hay un daño de reparación»

«El Barça siempre ha cumplido la normativa, estamos en un estado de derecho. El CSD ha de apreciar para tomar la decisión que hay un daño de reparación, y también apreciar la apariencia de buen derecho. Y los servicios técnicos del CSD y los abogados del estado tomaron la medida».

«Los grupos de opinión se han puesto al lado de medios hostiles»

Preguntado sobre los grupos de opinión que pidieron su dimisión, Laporta aseguró lo siguiente: «Han tenido una oportunidad de oro para demostrar que quieren al Barça y no lo han aprovechado. Se han puesto al lado de medios hostiles. Estamos en el buen camino, en el 1:1, un estadio nuevo, un equipo competitivo… ahora salen como setas».

«Pobre Barça si está en manos de los que están en la oposición»

«Querían desestabilizarnos de cara a la Supercopa, que se juega en un lugar que hace que tenga más repercusión internacional. Nos ha dado muy buena imagen. Parecía que querían que fracasáramos. Pobre Barça si está en manos de los que están en la oposición, ojalá no caiga nunca en sus manos. Han priorizado sus intereses en lugar de los del Barça. Constato unos hechos».

«No hay críticas de Raphinha. Llevasteis al capitán al huerto con las preguntas»

Preguntado sobre las polémicas declaraciones de Raphinha en la previa de la Supercopa, Laporta afirmó lo siguiente: «No hay críticas del capitán. Llevasteis al capitán al huerto con las preguntas. El jugador estaba un tanto abatido, sólo sacasteis una parte. Es una persona excelente. He dicho que es el mejor club y que lo que dije es que si lo ves de fuera… es todo un falso relato que vaticina el apocalipsis. Pero no ha cuajado el relato falso que hacíais».

Sobre su corte de mangas: «No insulté a nadie, ni di patadas ni cogí a nadie por el cuello»

En relación a su lamentable corte de mangas al recibir la noticia de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor en la previa de la Supercopa de España, el mandatario culé dio su valoración: «Tenía una euforia contenida. Habíamos logrado una cosa difícil contra todos y todas. Tuve una reacción. En ningún caso insulté a nadie, ni di patadas ni cogí a nadie por el cuello… era una euforia contenida e indignación».

«Muchos han dejado ir mucha bilis»

«No quiero señalar a nadie. Somos los principales defensores del estado de derecho. No se han esperado, estábamos haciendo el trabajo, que era complicado. Lo hemos tenido a todos, o a casi todos, en contra. Ha habido personas que han tenido una actitud constructiva, que han hecho crítica constructiva y no con acoso a la Junta y pidiendo dimisiones… es un exceso de bilis. Muchos han dejado ir mucha bilis, y algunos odio, y esto es muy triste de ver».

«La butifarra con mongetes y las mentiras que se las coman con patatas»

Preguntado sobre las sociedades de los palcos VIP, Laporta dijo lo siguiente: «Es una empresa de Qatar y otra de Emirates. Hay contratos de confidencialidad. LaLiga tiene todos los contratos. Hemos cedido 475 asientos. Y la butifarra con mongetes y las mentiras que se las coman con patatas».