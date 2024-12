Vienes de la nobleza de Andalucía y no lo sabías: el apellido que lo confirma

Hay un apellido que confirma perfectamente si vienes de la nobleza de Andalucía o no, quizás no lo sabías y has tenido que empezar a darte cuenta de tu pasado ahora mismo. Nuestros orígenes son una pequeña parte de lo que somos, evidentemente hay algunos elementos que serán los que harán realidad una serie de condiciones que no podremos cambiar, pero en esencia nuestro nombre y apellidos, acabarán siendo nuestra mejor carta de presentación posible. En este cambio de ciclo que queremos empezar a poner en práctica en estas últimas jornadas.

Se acerca final de año, siempre es un momento de reflexión para el que quizás hasta ahora no habíamos tenido la fuerza de afrontar. Llegan las esperadas o inesperadas reuniones familiares que acabarán siendo las que marcarán este camino que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Sin duda alguna, tenemos por delante algunas novedades que tocará empezar a conocer. Tendrás un importante tema de conversación en tus reuniones familiares si estás preparado para conocer tus orígenes de la mano de unos apellidos que quizás hasta ahora desconocías por completo. Si vienes de la nobleza de Andalucía tendrás este apellido.

No lo sabías, pero vienes de la nobleza de Andalucía

Andalucía es una de las zonas de España que se ha visto afectada por más procesos históricos que han marcado a una población con novedades destacadas. Desde los inicios siendo una de las zonas más fértiles de nuestro país, hasta una actualidad que quizás hasta ahora nunca hubiéramos pensado que tendríamos tan clara.

El paso del tiempo y las distintas culturas que han habitado esta parte de España no solo se pueden ver a través de los edificios o el arte. También dejaron una importante huella en las personas, a través de una serie de detalles que acabarán siendo los que marcarán la diferencia.

Los apellidos son una forma de seguir una pista importante que ha acabado siendo la que nos acompañe en unos días en los que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Tocará estar pendiente de algunos elementos que son los que marcan la identidad de las personas, en concreto de unos apellidos que han acabado siendo claves para identificar a las distintas familias que han habitado unas determinadas zonas. Si eres de Andalucía y tienes este apellido, lo más probable es que vengas de la nobleza.

El apellido que lo confirma

El apellido es algo que no podemos elegir, nos acompaña desde que nacemos y acabará siendo el responsable de que formemos parte de una determinada familia. Por lo que, quizás hasta el momento, nunca hubiéramos imaginado que tenemos por delante algunas situaciones que son cambiantes y que pueden ser fundamentales.

Hay una lista de apellidos que se relacionan directamente con la nobleza que debemos conocer en estos días que tenemos por delante y que pueden ser los que nos ayuden a saber un poco más sobre nuestra familia.

Alcalá

Ariza

Arteaga

Benavides

Carpio

Castro

Cervantes

Contreras

Flores

Haro

Lara

Medina

Moya

Osorio

Rivera

Valenzuela

Villanueva

Los apellidos procedentes del padre siempre tienen más posibilidades de seguir creciendo y expandiéndose, los de la mujer suelen ser más difíciles de detectar y dependiendo de las generaciones que le sigan pueden llegar a perderse. Siguiendo con lo dice la ley: «Asimismo, el Reglamento de la Ley del Registro Civil en su artículo 194 establece que si la filiación está determinada por ambas líneas (padre y madre), el primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de la madre, aunque sean extranjeros. A su vez, el artículo 109 del Código Civil dispone que el padre y la madre de común acuerdo, puedan decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de la inscripción registral. Si no ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en el párrafo anterior. El orden de los apellidos inscritos para el mayor de los hijos, será el que rija en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo. Una vez inscrito el nacimiento de un hijo, éste al alcanzar la mayoría de edad, podrá solicitar que se altere el orden de sus apellidos con una declaración de voluntad ante este Registro Civil».

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que nos estará esperando. Por lo que, esta historia familiar que podemos empezar a descubrir será una pequeña parte de algo más que podemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta en unos días en los que todo es posible. Podemos hacer una pequeña investigación sobre el origen de los nombres que queremos poner en práctica, quizás le demos la alegría de su vida a una familia que puede proceder de la nobleza.