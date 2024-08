Viaja en BlaBlaCar 5 horas con una mujer y el WhatsApp que le mandó la dejó sin palabras: «Adiós»

Durante este mes de agosto se espera que millones de españoles se muevan por la península ibérica con motivo de las vacaciones de verano por tierra, mar y aire. Durante las próximas semanas aumentarán los desplazamientos en coche por las carreteras de todo el país y muchos de ellos lo harán a través de BlaBlaCar, un servició de origen francés de vehículo compartido que aterrizó en España en 2010 y que desde esta fecha cuenta con millones de usuarios. Un mensaje de una usuaria después de un viaje a Pamplona se ha hecho viral en las redes sociales.

BlaBlaCar se ha convertido en la última década en una opción óptima para millones de españoles que buscan ahorrarse unos euros en una viaje compartido. A través de una simple aplicación, esta empresa pone en contacto a los usuarios para compartir un viaje compartiendo gastos. Todo con el objetivo de huir de los precios más elevados de autobuses, trenes o aviones.

Por ello, el pasado 2023 BlaBlaCar batió un récord históricos de usuarios a lo largo de todo el año y de cara a este verano prevé registrar más de 350.000 viajes compartidos a diferentes puntos de España, siendo 20.000 más que en el mismo periodo del año anterior (un incremento del 10%).»El pasado jueves 25 de julio, día de Santiago Apóstol y festivo sólo en Cantabria, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, la plataforma registró un aumento del 8% en la demanda de viajes en coche compartido en el mismo periodo del año anterior. El 86% de las localidades españolas se han conectado en coche compartido», aseveró la empresa a través de su página web.

El mensaje viral tras un viaje en BlaBlaCar

Miles de personas viajan en BlaBlaCar a diario y un viaje rumbo a Pamplona se ha hecho viral después de que la conductora publicara en la red social Tik Tok una mensaje de una copiloto. Tras un trayecto de 5 horas, una mujer envió un bonito audio a la persona que fue la encargada de llevarla a su destino. Un mensaje que se ha hecho viral en las redes sociales y que resume a la perfección los valores que se intentan compartir en esta herramienta de viaje compartido en la que puedes conocer a gente maravillosa.

«Bueno bonita, ya me despido. Deseando que hayas pasado una buena comida con la familia, la leche frita de tu abuela, todo lo que ha hecho mamá. Un saludo para todos aunque sólo hayamos compartido unas horas de nuestra vida a mí me ha enriquecido conocerte, bonita. Eres un cielito, sigue así, cuidadte mucho y que te vaya muy bonito en la vida. Adiós y hasta pronto». Este fue el mensaje de una usuaria de BlaBlaCar a la conductora después de un trayecto de cinco horas con final en Pamplona.

«Es que encima tiene voz de tener un corazón enorme», «He llorado. Ya me veo yendo en blablacar todos los dias porque me enriquecen las relaciones humanas», «De verdad que estas cosas me hacen creer que la humanidad no es tan mala, que linda». Estos son algunos de los mensajes de los usuarios de la redes sociales después de un bonito audio que compartió la usuaria Nerea Vázquez.

BlaBlaCar en el cine

Usar el servicio de BlaBlaCar se ha convertido en un hábito para millones de españoles e incluso ya se han hecho películas con los viajes compartidos en coche como protagonistas. El cuarto pasajero, estrenada el pasado año 2022 ha sido una de ellas y además ha gozado de un éxito notable. Esta película dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Alberto San Juan y Blanca Suárez, cuenta la historia de un divorciado de 50 años con problemas económicos que recurre a esta aplicación para compartir un coche con desconocidos y conoce a Lorena (Blanca Suárez) con la que tiene una historia peculiar durante el viaje.

El reconocido directo español llegó a la gran pantalla una situación que suele ocurrir durante estos dos viajes: que dos personas se puedan conocer, enamora o mandar un bonito audio como el mensaje que se ha hecho viral de la mujer que ha enamorado a España con su mensaje tras un viaje a Pamplona.