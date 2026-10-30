Los veterinarios no dan crédito: se acaba de descubrir «una nueva especie de gato, la primera en más de 100 años»

La especie animal se ha ido transformando a lo largo de los años debido a la evolución y la selección natural. Este proceso está impulsado por la necesidad de adaptarse a un entorno en constante cambio. En base a lo anterior, la ciencia ha confirmado el descubrimiento de una nueva especie de gato salvaje en Bolivia.

Esta especie se trata del Leopardus tilcayo, un pequeño felino que habita en los bosques nublados de los Yungas, en la vertiente oriental de los Andes. El descubrimiento no ha dejado a nadie indiferente y ha supuesto un hito en la biodiversidad, ya que es la primera nueva especie de felino vivo descrita científicamente en más de un siglo.

¿Qué es el gato tilcayo?

Esta especie destaca por su pequeño tamaño, su pelaje marrón claro con manchas irregulares y su larga cola. Su tamaño es de aproximadamente 46 centímetros y pesa alrededor de 1,4 kilos.

El análisis genético ha confirmado que pertenece a una especie diferente. A su vez, Leopardus tilcayo procede de la denominación utilizada por las comunidades de la zona, las cuales conocían al animal como tilcayo. Los investigadores han querido conservar este nombre para reconocer el nombre impuesto por los habitantes de la región.

El descubrimiento

El análisis del ADN de ejemplares vivos y muestras conservadas en museos ha revelado que el grupo de felinos conocido como gatos tigre incluye varias especies diferenciadas. Además, los científicos estudian las diferencias genéticas entre distintos ejemplares de Sudamérica y han identificado cinco especies dentro de este grupo. Esto ha sido descrito como un hallazgo que representa un avance importante para el conocimiento de la fauna mundial.

La clave: conservación de esta especie

Los expertos aseguran que todavía se desconoce cuántos ejemplares de Leopardus tilcayo viven en libertad y utilizan cámaras trampa para estudiar su distribución, hábitos y características de su hábitat.

La conservación de esta especie será clave porque los bosques de los Yungas afrontan amenazas como la deforestación, incendios, minería y expansión de las actividades agrícolas. Por lo tanto, este descubrimiento demuestra que aún existen animales por conocer para la ciencia y refuerza la necesidad de proteger los ecosistemas donde habitan.