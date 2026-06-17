El túnel de casi 2 kilómetros que permitirá a barcos y cruceros atravesar una montaña: así será el proyecto único en el mundo

En el extremo occidental de Noruega se está creando una de las infraestructuras más sorprendentes del mundo moderno. Se trata de un túnel de casi dos kilómetros excavado en una montaña para que barcos y cruceros puedan atravesarla por dentro en lugar de rodear un mar extremadamente peligroso. El proyecto, conocido como Stad Ship Tunnel, se ha convertido en un símbolo de la ingeniería nórdica y en una solución directa a los problemas de navegación en el temido cabo Stad, donde las tormentas y el oleaje extremo dificultan el paso durante gran parte del año.

Un túnel para barcos

La infraestructura tendrá una longitud aproximada de entre 1,7 y 1,8 kilómetros y contará con dimensiones capaces de permitir el paso de grandes embarcaciones, incluidos ferris y cruceros medianos. Según los datos del proyecto, podrá albergar barcos de hasta 140 metros de eslora y unas 16.000 toneladas de desplazamiento, lo que lo convierte en una obra sin precedentes en el mundo.

El túnel conectará dos puntos de la península de Stadlandet, en la costa oeste de Noruega, atravesando una zona montañosa que hasta ahora obligaba a las embarcaciones a enfrentarse a condiciones marítimas extremadamente inestables.

Un punto rojo en Europa

El mar de Stadhavet es conocido por sus condiciones meteorológicas impredecibles, con fuertes vientos, corrientes cruzadas y oleaje intenso que puede superar varios metros de altura. Durante más de un siglo, este tramo ha sido considerado uno de los más peligrosos de la ruta costera noruega, provocando retrasos, accidentes y constantes complicaciones para el tráfico marítimo.

El objetivo de la creación de este túnel es precisamente eliminar ese riesgo, ofreciendo una ruta interior segura que reduzca tiempos de espera y evite maniobras peligrosas en pleno mar abierto.

El coste estimado de la creación de esta infraestructura supera los 700 millones de euros, con financiación estatal noruega, y ha tenido múltiples revisiones antes de recibir la luz verde definitiva.