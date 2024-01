Tu signo lunar dice mucho sobre tu personalidad: descubre cuál es el tuyo

La astrología dice mucho sobre la personalidad, el horóscopo es capaz de ayudarnos a conocernos un poco más, pero también a los demás a través del signo lunar. Por lo que podemos estar muy pendientes de todo lo que nos dice. No solo de un horóscopo diario, semanal, mensual o anual en el que nos dan algunas pinceladas de nuestro destino, sino sabiendo un poco más de nosotros mismo o de aquellos que están cerca. Dice mucho de tu personalidad, es el signo lunar el que te aporta unas cualidades que quizás no conozcas.

Descubre cuál es el tuyo

El signo solar es fácil de conocer, simplemente nos fijamos en el día en el que hemos nacido para poder determinar cuál será ese horóscopo que diremos a todo el mundo. Dicta las cualidades que tenemos y de las que no podemos escapar. Nos dice cómo somos de cara el mundo y la manera en la que no podremos evitar mostrarnos.

Nos solemos identificar con él y con las cualidades que nos otorga, pero no siempre es fácil, saber otro de los elementos que formará nuestra personalidad. El signo lunar es tan importante como el sol, ya que es otra parte de nuestro ser. Esa luna que dicen que afecta a los nacimientos y que puede darnos algunas pistas de cómo seremos.

Esta luna es un poco la que marca las emociones y aquello que no se ve a simple vista. Es una parte oculta, la manera en la que organizamos nuestros sentimientos que quizás no conocíamos y que debemos tener en cuenta para poder tener una vida plena. No todo es un signo solar, el signo lunar es fundamental para poder saber cómo actuaremos en algunos puntos.

Es fácil saber la luna en la que naciste, simplemente debes ir en busca de una herramienta que te ayude a conocerla. Hay varias, la NASA o las páginas web de estudio de este satélite te pueden ayudar a saber qué luna tenías cuando naciste. En general suele ser bastante exacto más allá de que te pidan datos para hacer una carta astral, con este sistema pondrás lo mínimo, por ejemplo, en este enlace, solo el día y la hora en que naciste para que te calcule la posición de la luna en la que naciste.

De esta manera podrás saber todo sobre una luna que te afecta más de lo que parece, es uno de los elementos que tendrá también mucho peso en el curso de nuestra vida a través de la personalidad.

Tu signo lunar dice mucho de tu personalidad

Esta parte de la carta astral tiene más peso del que nos imaginamos, aunque solo miramos la posición del sol, nada más nacer, la que ocupa la luna nos ayudará a entender un poco mejor a esa persona. De la misma forma que nos ayudará a vernos de una manera muy distinta a cómo nos vemos.

En esencia, estamos ante la parte oculta, pero muy importante de nuestro ser, la manera en la que nuestras emociones salen a la luz y pueden traernos más de una manera de actuar. Por lo que estaremos siempre preparados para poder afrontar algunos cambios que hasta la fecha no teníamos presentes.

Cambiar para conocerse más y determinar la forma en la que nuestras emociones nos afectan. La luna es territorio Cáncer, el signo más emocional del zodiaco y uno al que tendremos que responder. Por lo que será mejor conocer bien esta manera de actuar para poder tener una vida plena y no sufrir en exceso.

Somos esclavos de unas emociones que dictaminan en mayor o en menor medida la manera de relacionarnos con el entorno y el impacto que tiene este exterior sobre nosotros mismos. Para poder salir de esta espiral negativa en la que quizás estemos la posición de la luna es vital.

Debemos tener en cuenta que la luna tarda 6 meses en completar su ciclo en un signo. Es decir, se empezará siempre con la Luna Nueva y se terminará con la Luna Llena en estos 6 meses que dura el tránsito. La órbita de la luna a la Tierra dura 28 días tal y como marcan los calendarios lunares, pero estos días también están relacionados con los signos.

Teniendo en cuenta el movimiento constante que realiza la luna, estos 2,33 días en cada uno de los 12 signos del zodiaco. Por lo que, no es que tarde 6 meses en completar un signo, sino que va pasando por todos, hasta completar las distintas fases de la luna en este ciclo que es perfecto.

A partir de ahora conocerás mejor a la luna en tu signo y podrás identificar esta posición que seguro que te está afectando más de lo que imaginas. Busca tu signo lunar y empieza a conocerte mejor y conoce a los demás de la misma forma.