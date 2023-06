Tu router oculta un código que podría ser el culpable de que tu WIFI funcione mal

Una de las cosas que más nos preocupan con respecto al router es que el aparato no esté bien ubicado y la señal WIFI no llegue correctamente a todos los rincones de la casa. Teniendo en cuenta que utilizamos Internet para prácticamente todo, necesitamos que la conexión sea buena. Sin embargo, muchas veces no nos percatamos de que la razón por la que el WIFI puede ser más lento no tiene nada que ver con la ubicación del router, sino con la antigüedad del mismo.

Versiones del router

‘PCWorld’ ha creado un listado de todas las versiones de router WIFI que hay ahora mismo en el mercado. Atendiendo al mismo, es fácil saber si los problemas de conexión que tenemos son culpa del aparato. Para conocer la versión del router, es tan simple como mirar la etiqueta que hay adherida al mismo. También viene en el libro de instrucciones o en la caja.

802.11a/b/g : es la versión más antigua de todas. En este caso, lo que debemos hacer es ponernos en contacto con nuestro operador para que nos sustituya el router por uno más nuevo.

802.11a/b/g/n : también es antiguo, aunque no tanto como el anterior. Puede ser el culpable de que la conexión a Internet sea algo más lenta, aunque, al menos por ahora, continúa siendo confiable. El principal inconveniente que presenta es que las variantes de doble banda son un poco limitadas y únicamente admiten una banda de frecuencia que es más lenta.

802.11ac : a pesar de que no es el router más nuevo de todos, todavía no ha llegado al final de su vida útil. En este caso, no debemos preocuparnos, al menos a corto plazo.

802.11a: este router salió a la venta a finales de 2020, así que es uno de los más modernos que hay en el mercado. Si está bien situado, no debería darnos ningún problema de conexión.

WiFi 6E: es el router más nuevo de todos, de manera que es el que mejor conexión WIFI ofrece. Con un buen mantenimiento, nos va a durar muchos años.

Por último, cabe señalar que debemos mantener el router lejos de cualquier obstáculos físico, como muros de carga, paredes y espejos. Tampoco es una buena idea colocarlo cerca de la ventana, porque así solo vamos a desaprovechar la señal WIFI y, además, puede haber otras señales que interfieran con la conexión a Internet. Lo más adecuado es ponerlo en el centro de la casa en un lugar elevado, por ejemplo encima de una estantería o de una mesa.