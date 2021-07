Con la entrada en vigor de la nueva factura de la luz ahorrar es más importante que nunca, así que es conveniente tener en cuenta una serie de consejos prácticos si te vas de vacaciones este verano.

Las medidas a adoptar dependen en gran medida del tiempo que vayas a estar fuera. Si se trata de una escapada de fin de semana, puedes desconectar el router y el televisor para no dejarlos en stand-by y evitar que consuman energía.

Ahora bien, si las vacaciones son más largas, a partir de tres semanas, puedes apagar el termo eléctrico o subir un poco la temperatura del frigorífico porque, al no abrir la puerta, no va a afectar a los productos que hay guardados.

Desconectar el frigorífico

Si te vas de vacaciones cinco o siete días no te merece la pena, pero si vas a estar fuera tres semanas o más desconectar el frigorífico es la mejor opción. Simplemente tienes que vaciarlo, apagarlo y dejarlo con la puerta abierta hasta la vuelta.

Si no quieres desconectar la nevera, te recomendamos que controles la temperatura para ahorrar. Lo ideal es tenerla a seis grados para que los alimentos se conserven en perfecto estado. Aunque parezca algo insignificante, de programar la temperatura a cuatro o a seis grados hay una diferencia importante en eficiencia energética.

Apagar el termo eléctrico

Si tienes un termo eléctrico en casa seguro que ya sabes que es uno de los aparatos que más gasta, hasta el punto de que puede suponer el 25% del total del consumo eléctrico de una vivienda. Si estás de viaje, ¿para qué vas a tenerlo encendido? No tiene sentido que el termo esté conectado a la red eléctrica para tener agua caliente si no lo vas a usar.

No hacer uso del stand by

Independientemente del tiempo que vayas a pasar fuera, uno de los principales consejos para ahorrar en la factura de la luz es el de no hacer uso del stand by. Aunque no los utilices, hay muchos dispositivos que siguen consumiendo energía, como el televisor o el router del WIFI. ¡Desconéctalos!

Desactivar el cuadro eléctrico

Y, por último, la solución definitiva si quieres ahorrar del todo: desconectar por completo el suministro de la electricidad. Puedes ahorrarte un 10% en el consumo respecto a no hacerlo.

¡Ya puedes empezar a poner en práctica estos consejos para ahorrar en la factura de la luz mientras estás de vacaciones!