El truco para saber si han entrado en tu ordenador sin que tú lo sepas

Hay un truco para saber si han entrado en tu ordenador sin que tú lo sepas, de esta manera podrás evitar que nadie invada tu privacidad. Nuestro ordenador o teléfono se ha convertido en un espacio que debemos proteger, el único elemento en el que lo guardamos todo. Desde unos correos muy personas, hasta una información del banco o fotos que no deben ser vistas pro nadie que no queramos. De tal forma que es importante estar pendiente de todo lo que pasa en nuestro ordenador. Toma nota de cómo saber si alguien ha entrado en él sin que lo sepamos.

Cómo pueden entrar en tu ordenador

No es tan complicado descubrir si alguien ha entrado o no en tu ordenador, sino más bien todo lo contrario. Hay indicios que no dejan lugar a dudas y son el mejor indicador de que algo está pasando. Debes tener en cuenta que no solo pueden entrar en tu ordenador estando cerca de él, también pueden hacerlo a distancia.

A la hora de conseguir hacerlo, debes estar preparado para ver más allá que ves normalmente. Pueden haber entrado en nuestro ordenador de forma remota, es decir, a distancia. Solo necesitan aprovechar un descuido, esa página en la que hemos entrado para descargar un libro y nos han pedido descargar un archivo.

Este tipo de detalles pueden ser la puerta de entrada de una persona que pueda tener acceso a todo lo que guardamos en nuestro ordenador. Por lo que será mejor que revisemos algunas partes del ordenador que en general, no solemos hacer, como el historial de navegación o algunos documentos que se han abierto recientemente.

De esta forma estaremos pendientes, sabiendo si ha habido alguien o no, que ha invadido nuestra intimidad más absoluta. Si han entrado en el ordenador quedará registrado y se podrá hacer algo para denunciar o bloquear a esa persona u organización que ha accedido de forma ilegal a nuestro ordenador.

Qué hacer para que no entren en nuestro ordenador

Una invasión física es fácil de detener. No perder el ordenador de vista o cambiar la contraseña de acceso. Los nuevos ordenadores tienen la huella digital que impide que nadie salvo su propietario pueda desbloquear la puerta de acceso. De esta manera lograremos aumentar un poco la seguridad.

En casi de una invasión virtual, hay un elemento que quizás no tenemos en cuenta y es indispensable. Contar con un buen antivirus es la mejor inversión que podemos hacer, especialmente si pasamos muchas horas con el ordenador. Gracias a este sistema lograremos mantener lejos a cualquier invasor,

El antivirus nos alertará en caso de que haya cualquier elemento perjudicial que esté cerca. Siempre está atento a los archivos que descargamos o nos alerta si hay algún movimiento sospechoso. Es importante conocer en primera persona todo lo que tenemos delante y cómo poder evitar cualquier vulneración de la privacidad.

Todos los elementos que protejan nuestro ordenador, pero también nuestro teléfono o cualquier dispositivo que tengamos a mano es bienvenido. Nos sirve para evitar que nadie que no queramos entré en él. Las estafas tecnológicas, pero también los movimientos que no hemos permitido o dado autorización, al menos de forma consciente, son cada vez más frecuentes.