El truco de una joven para ahorrar 75.000 euros con un sueldo de 1.500 euros

Poder ahorrar algo de dinero todos los meses es el deseo de cualquier persona, pero lo cierto es que no siempre es posible ya que cuando se tienen muchos gastos apenas sobra para ir guardando mes a mes alguna cantidad. Hoy te contamos la historia de una joven que consiguió ahorrar 75.000 euros teniendo un sueldo de tan sólo 1.500 euros… ¡todos quieren hacer lo mismo!.

Un salario de 1.500 euros es un fantástico sueldo para poder vivir cómodamente en prácticamente cualquier ciudad o país, pero que de ese sueldo puedas ahorrarlo prácticamente todo durante varios años es prácticamente un milagro… pero hay quien ha podido hacerlo, y se ha convertido en un ejemplo para muchas otras personas de todo el mundo.

¿Cómo ahorrar 75.000 euros con un suelo de 1.500€?

Ji-hyen Kwak, una coreana de 24 años, es la joven que ha acaparado titulares en todo el mundo por su increíble capacidad de ahorro, y es que en poco más de cuatro años ha conseguido ahorrar 75.000 euros teniendo un sueldo de 1.500€, lo que supone casi la totalidad de lo ganado. Con ingenio y muchísimo sacrificio, la joven Kwak demuestra que es posible vivir con lo mínimo para ahorrar.

La joven coreana estuvo en el programa Master of Living para contar su experiencia y explicar cómo ha sido capaz de ahorrar 100 millones de wones ganando 2 millones de wones cada mes, en un periodo de poco más de cuatro años. Su estrategia desde luego que es impresionante, ya que destina un presupuesto mensual para comida de tan sólo 6€… ¿podrías comer todo un mes gastando sólo ese dinero en comida?.

Kwak asegura que sigue una dieta equilibrada y que gracias a apps y cupones que ofrecen alimentos gratis consigue tener siempre comida en su despensa. Además, bebe agua del grifo y té casero. Cuando tiene que gastar en comida lo hace en productos que sean muy baratos… pero su ahorro no llega sólo en comida, también en transporte. Para no gastar en desplazamientos, esta joven camina unas dos horas al día por toda la ciudad para ir del trabajo a casa o a cualquier lugar al que tenga que ir.

En cuanto a otros gastos, no gasta absolutamente nada en ninguna otra cosa. Recicla ropa y la utiliza hasta que ya no puede sacarle más partido, y vive en casa de sus padres, de donde quiere irse cuanto antes ya que su situación con ellos no es buena. Debido a su situación familiar, Kwak comenzó con su ahorro extremo en cuanto empezó a trabajar para poder comprarse una casa cuanto antes, y ahora por fin lo ha conseguido y ya se la va a comprar.

Ahora que ya tiene su casa, por fin puede gastar dinero en otras cosas, ya que aunque sigue ahorrando como modo de vida, ya no lo hace con tanto “extremismo”. Su éxito ha sido tal que incluso tiene un canal de Youtube en el que da todo tipo de consejos para ahorrar en todo lo que necesites utilizar en tu vida, vídeos que aunque estén en coreano podrás entenderlos por completo activando la opción de subtitulado.