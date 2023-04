El truco infalible del papel albal para quitar lo quemado de las sartenes

Las sartenes son uno de los utensilios de cocina más importantes en el hogar, indispensables para preparar una gran variedad de alimentos, por lo que debemos mantenerlas siempre en las mejores condiciones de limpieza para utilizarlas de forma higiénica y segura. Te contamos un trucazo increíble con papel albal para limpiar las sartenes quemadas que te va a ayudar a dejarlas limpias y relucientes como si acabaras de comprarlas… ¡fliparás cuando lo hagas!.

Los trucos caseros son todo un reclamo en las redes sociales en los últimos años, virales en muchos casos al acumular millones de reproducciones, y es que sin duda hay muchos que pueden ser súper útiles, y no hay más que meterse en TikTok para descubrir miles, y muchas cuentas que se dedican a subirlos y acumulan miles de seguidores.

El truco increíble del papel albal para limpiar las sartenes quemadas

Aunque friegues las sartenes tras utilizarlas, con el tiempo se va quedando la parte inferior externa quemada por el continuo contacto con los quemadores si es de gas o con la superficie de vitrocerámica, inducción o lo que sea en cada caso, sobre todo si no haces especial incidencia en limpiar a fondo cada vez que la usas, y no únicamente darle una pasada porque no parece que se haya quedado sucia esa parte.

Entre los muchos trucos que hay en la red para limpiar sartenes quemadas, el del papel albal, o papel aluminio, es uno de los más virales ya que es súper eficaz, realmente te quedarán las sartenes como nuevas sin ese aspecto quemado tan feo. Estos son los pasos que debes seguir para ponerlo en práctica:

Lo primero que tienes que hacer es reunir todo lo que necesitas, que será papel aluminio, dos tazas de agua, una taza de vinagre blanco y un poco jabón líquido lavavajillas (el típico Fairy, Mistol, etc). Hierve dos tazas de agua y cuando lleguen a ebullición apaga el fuego y añade la taza de vinagre blanco. Coge ahora la sartén quemada y moja esa parte con la solución que acabas de preparar de agua con vinagre, añadiendo unas gotas del jabón líquido. Deja reposar 5 minutos. Una vez pasado ese tiempo de espera, coge una hoja de papel albal, dóblala a la mitad y vuelve a doblar otra vez a la mitad. A continuación, frota la parte quemada de la sartén con ese papel aluminio doblado, sin presionar para no rallarla pero lo suficiente para eliminar la suciedad, que verás que se va fácilmente toda esa cochambre acumulada. Repite el proceso hasta que veas que la sartén queda completamente limpia, y después friégala como habitualmente y seca.

Este trucazo lo puedes aplicar tanto en sartenes como en ollas, calderos, etc.