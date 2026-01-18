El truco fácil y rápido para limpiar el aceite derramado sin dejar ningún rastro de grasa

Sin lugar a dudas, una de las peores situaciones que pueden darse en la cocina es que el aceite se derrame en el suelo o sobre la encimera. Cuando ocurre esto, lo que solemos hacer es utilizar papel de cocina o una bayeta para limpiarlo, pero no es la mejor opción. Existe una forma muchísimo más simple de limpiar el aceite utilizando sólo un ingrediente que todos tenemos en casa: la harina.

En los últimos años, ha surgido una tendencia que cada vez gana más adeptos: utilizar ingredientes naturales para solucionar problemas comunes, como el agua oxigenada para eliminar manchas de sangre o la patata para dejar los cristales impecables. En este contexto, la harina, gracias a su capacidad para absorber líquidos, se convierte en la mejor aliada para eliminar la película resbaladiza que se forma cuando se derrama el aceite.

El truco fácil y rápido para limpiar el aceite derramado

La harina es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina, pero tiene un amplio abanico de usos en el hogar que van más allá de las recetas. Cuando se aplica en el suelo o sobre la encimera para limpiar el aceite derramado, actúa como un absorbente natural, atrapando la grasa para que después sea más fácil retirarla.

Lo mejor es que este truco está al alcance de todo el mundo, ya que aplicarlo es lo más fácil del mundo, aunque hay que tener ciertas precauciones. En el caso de suelos de madera o parquet, lo ideal es utilizar harina fina para que no queden restos atrapados en las juntas. Asimismo, es esencial secar muy bien la superficie, ya que la humedad puede estropear la madera.

Mientras, si el aceite se derrama sobre una alfombra, aunque la harina ayuda a absorber el aceite, los expertos recomiendan utilizar harina de maíz o bicarbonato porque penetran mejor en las fibras. Una vez este ingrediente ha absorbido el aceite, sólo hay que aspirar el residuo. Se puede repetir la operación si es necesario.

Por su parte, los suelos de baldosa o cerámica son los más fáciles de limpiar. La harina se puede espolvorear directamente sobre el aceite. Luego, se deja que actúe durante unos minutos, se barre con una escoba y se limpia con un baño húmedo. ¿El resultado? El suelo queda limpio y sin rastro de grasa.

Una de las principales ventajas de utilizar este truco casero es que elimina la necesidad de utilizar productos químicos agresivos, los cuales contienen sustancias que pueden dañar superficies sensibles, como la encimera de piedra natural. Los pasos a seguir son los siguientes:

Espolvorear generosamente harina sobre el aceite derramado, cubriendo toda la superficie afectada. Después de unos minutos, la harina habrá absorbido la mayor parte del líquido, formando una especie de masa pegajosa que se puede barrer o recoger con facilidad. Para zonas más difíciles, como rincones o superficies rugosas, se puede usar un cepillo suave que ayude a levantar la mezcla sin dañar el suelo o la encimera. Finalmente, pasar un paño húmedo con un poco de jabón ayuda a eliminar cualquier residuo.

Cuanto más rápido se aplica la harina tras el derrame, más eficaz será la absorción, así que es fundamental actuar a la mayor brevedad. Y recuerda: a la hora de limpiar el aceite, frotar demasiado puede expandir el aceite en lugar de absorberlo.

Eliminar manchas de la ropa

Aplica detergente líquido para platos directamente sobre la mancha. Luego, espolvorea bicarbonato de sodio o talco sobre la zona y frótalo suavemente con los dedos. A continuación, deja que el detergente repose entre 5 y 10 minutos en la prenda, lo que permitirá que actúe sobre la mancha antes del lavado.

Después, lava la prenda en la lavadora con agua caliente, siempre que el tipo de tejido lo permita. Antes de meterla en la secadora, asegúrate de que la mancha haya desaparecido, ya que el calor puede fijarla permanentemente; si todavía queda algún rastro, repite el proceso.