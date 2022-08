El truco viral para limpiar el horno en cuestión de segundos

Si deseas que tu horno acabe de pasar un verano en condiciones, debes saber cómo limpiarlo de forma adecuada. Piensa que si se acumula mucha grasa o dejas que la suciedad se quede pegada a sus paredes es posible que el horno te acabe fallando tarde o temprano; algo que seguro no querrás que te pase de aquí a unos cuantos meses y comencemos a pensar en comidas familiares de Navidad en las que las comidas cocinadas al horno cobran protagonismo. Por suerte existe un truco viral para limpiar el horno en cuestión de segundos que seguro os va a sorprender.

Truco para limpiar el horno

Cuando piensas en limpiar tu horno, seguro que te cambia la cara y no te apetece para nada. No te culpamos. Lo cierto es que realizar esta labor no es para nada agradable. Pero, ¿y si te dijéramos que existe un truco que ya se ha hecho viral y que consiste en el uso de un simple limón?.

Limón en el horno: el truco para limpiarlo

El limón es el secreto para un horno limpio , y aunque se necesita un poco de esfuerzo, este truco hará que la limpieza de tu horno sea mucho más fácil.

El truco de limpieza proviene de TikTok y en concreto de la cuenta de @washy_wash en la que se dan todo tipo de consejos para la limpieza del hogar. Básicamente, el truco que nos sugieren es coger un bol apto para el horno, poner dos limones, llenarlo de agua y meterlo dentro del horno.

En concreto, lo que tienes que hacer es cortar algunos limones en cuartos, los pones en una fuente para horno y cúbrelos con agua. A continuación, precalienta el horno a 200 grados Fahrenheit. Una vez alcanzada la temperatura, mete los limones en el horno y cocínalos durante 30 minutos.

Cuando se acabe el tiempo, apaga el horno y retira el recipiente del horno. Sumerge una esponja o un trapo en la mezcla y luego úsalo para limpiar bien el interior. Para no quemarte espera a que el agua se enfríe un poco o utiliza guantes. Al limpiar, el vapor creado por el agua y el ácido cítrico de los limones debería ayudar a eliminar la suciedad dentro del horno.

Hay una advertencia con respecto a este truco. No está diseñado para un horno que no se haya limpiado durante un año. Este truco está destinado a aquellos que se mantienen al día con el mantenimiento del horno. Si deseas una limpieza más profunda, deberá usar bicarbonato de sodio o un limpiador de hornos tradicional.

Te dejamos el vídeo con el truco: