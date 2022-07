La época de verano suele estar cargada siempre de la presencia siempre de infinidad de insectos, entre ellos, mosquitos, moscas y también como no, las temidas abejas y avispas. Estas últimas suelen aparecer en los jardines en busca de frutas, semillas e incluso abejas que hayan muerto y debemos tener cuidado con su picadura, ya que si somos alérgicos esta puede ser fatal. Además al picarnos libera feromonas que atrae a otras avispas pudiendo darse el caso de que nos pique más de una a la vez. Por este motivo es mejor tenerlas alejadas y en el caso de que desees que ni se acerquen a tu hogar, nada como aplicar un truco que es tan sorprendente como efectivo. Descubre a continuación, el truco de la cerveza para deshacerte de las avispas en el jardín.

Cerveza para alejar las avispas

Las avispas tienen el característico abdomen amarillo y negro, al igual que el de las abejas, a diferencia de ellas, sin embargo, sus colores parecen más vivos. No es posible saber exactamente cuántas hay en el mundo, pero lo cierto es que se encuentran en el peldaño más bajo de las especies en peligro de extinción. Pueden ser agresivas y esto se debe a que su picadura no provoca la muerte del animal por lo que no temen picar varias veces. A pesar de esto, sin embargo, no atacan por iniciativa propia sino solo si se sienten amenazadas.

Como decimos, son todo un peligro para los alérgicos y temible para otras personas, pero las avispas siguen siendo parte del ecosistema, por lo que matarlas no siempre es la solución. Más bien, puedes usar muchos métodos que los mantienen alejadas y que son muy efectivas.

En primer lugar, será importante especificar que si existe la presencia de un nido de avispas en tu jardín o en otras partes de tu hogar, será necesario contactar a un experto porque sería demasiado peligroso intentar acercarse. En caso de que la presencia de avispas no esté directamente relacionada con la presencia de su nido, existe un truco que podría ayudar a mantenerlas alejadas.

Qué necesitas

Necesitarás una botella de plástico y una cerveza lager que tenga un contenido de alcohol de al menos el 4,7 %. Será necesario cortar el cuello de la botella, verter cerveza en la segunda mitad de la botella y luego volcar la parte con el cuello introduciéndola dentro. Verás que las avispas ya no serán un problema. Las avispas se sentirán atraídas por el olor de la cerveza, se meterán en la «trampa» creada y ya no podrán salir.

Entre otros remedios que nos pueden resultar útiles, por ejemplo, está el ajo (que bastará con poner en las esquinas de terrazas o balcones para molestar con su olor a las avispas y mantenerlas a una distancia segura) o plantar laurel cuyo olor tampoco les gusta.