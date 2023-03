El truco casero para acabar con las bacterias del estropajo en segundos

Seguro que tienes en casa diversos estropajos que tirarías al momento ya que son difíciles de limpiar. No los tires porque todavía sirven y así puedes ahorrar. Hay un truco casero para acabar con las bacterias del estropajo, y al momento.

La verdad es que hay varios sistemas para poder limpiarlo como el vinagre, pero hoy te contamos un remedio distinto.

Mira el truco casero para acabar con las bacterias del estropajo

Como muchos otros productos, en este caso, basta con meter el estropajo dentro del microondas. Primero limpiamos el estropajo, luego lo situamos en un plato y lo metemos en el aparato para calentarse durante unos 3 minutos de igual forma que hacemos con los alimentos.

Espera un poco para retirarlo porque estará quemando, así que cuando se enfríe ya lo podemos coger y veremos que estará desinfectado para guardar o bien volver a usarse.

Las bacterias se han eliminado al deja el estropajo dentro del microondas que acaba con estos microorganismos.

Como vemos es un truco bien fácil que podemos hacer todos en nuestras casas. Las ventajas son muchas:

Fácil de limpiar

Dentro del microondas que todos tenemos en casa

Permite acabar con bacterias y microorganismos que tenemos en este tipo de productos

Ya está listo para volver a usarse

No tiramos, no dañamos el medio ambiente y de paso ahorramos en productos de limpieza.

¿También en los paños y otros?

La duda es si también podemos usar el mismo sistema con otros tipos de paños o bien fibra que sirve para limpiar. La respuesta no está clara del todo, si bien muchos expertos pronuncian que sí porque también es la misma forma de acabar con estas bacterias que hay en estos productos que se ensucian al limpiar la casa.

Con qué otros productos podemos limpiar el estropajo

Con lejía

Otro sistema es dejarlo en remojo con agua y lejía pues veremos como también se desinfecta pero tendrás que esperar un poco más.

Hervir y sumergir con agua

Esto lo podemos hacer también con las bayetas de casa. primero hay que escurrirlas bien, dejar que se ventilen y sumergirlas en agua hirviendo junto a la lejía.

Otros remedios como el vinagre o bien el bicarbonato son preferibles para limpiar también no solamente los rincones de cada, si no también los productos que usamos para la limpieza de casa y que usaremos en gran medida. No llevan muchas complicaciones.