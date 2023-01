Nada mejor que tumbarse frente a la chimenea disfrutando del calor que es capaz de desprender el fuego, calentándonos en estos días de frío. Pero la chimenea no solo es bonita porque calienta, sino también porque es capaz de crear un ambiente verdaderamente único en el hogar; justo lo que necesitas durante los momentos que pasas con tu familia o todo lo que se ha vivido en la época navideña. Sin embargo, la chimenea puede generar también bastante humo que deja un desagradable olor que si no eliminamos puede durar varios días. Descubramos a continuación, el trucazo para deshacerse del olor a humo de chimenea.

Trucazo para eliminar el olor a humo de la chimenea

La chimenea genera humo debido al proceso de combustión dado por la madera en contacto con el fuego y por la presencia de oxígeno en el aire. Esto puede o no ser inofensivo; depende si suelta mal olor. Se debe saber que esto sucede cuando hay un exceso de suciedad u hollín en el interior del canal de la chimenea. Y la raíz del problema es el mantenimiento o la limpieza deficientes. Por este motivo, resulta esencial limpiar bien la chimenea antes de encenderla y más si lleva meses apagada.

En el caso de que hayas estado con el mal olor de la chimenea durante los últimos días, afortunadamente no tienes por que lidiar con ello por mucho tiempo, ya que existe una solución que hará que el olor desaparezca en poco tiempo. Pero antes, has de saber que este remedio no dará los resultados deseados si no aireas la casa día a día. Puede que sea algo difícil con el frío, pero solo necesitas 5 minutos por la mañana para dejar que el aire cambie y te garantizamos que ayudará a acabar con el mal olor generado en el ambiente.

Usa el vinagre blanco para eliminar el olor del humo de la chimenea

Pero vamos a la solución que se basa en un ingrediente que seguro que tenéis en casa. Estamos hablando del vinagre blanco. Capaz de neutralizar los olores, el vinagre blanco es el arma ganadora de base natural. Para usarlo, llena uno o dos vasos de vinagre y luego los colocas en la habitación que necesita airearse del mal olor del humo. De lo contrario, puedes humedecer un trapo con el vinagre blanco y agitarlo por la habitación hasta que se reduzca el olor.

Si también quieres limpiar las superficies para asegurarte de que el olor no haya afectado a los muebles y paredes, haz una mezcla con agua y vinagre blanco y pasa un paño. Ahora que ya sabes cómo usar vinagre blanco para deshacerte del olor a humo de chimenea, seguro que lo tendrás siempre a mano.