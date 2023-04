El trucazo casero para que jamás se destiñan las camisetas en la lavadora

Que se destiña la ropa es uno de los problemas más habituales con los que te puedes encontrar al lavar la ropa en la lavadora, lo cual estropeará por completo las prendas ya que después no habrá vuelta atrás, y a no ser que sea uno de esos desteñidos que quedan bien y tienes una prenda original, lo más normal será que tengas que tirarla o dejarla para utilizarla en casa. Te contamos el trucazo para que no se destiñan las camisetas en la lavadora y que puedas disfrutar de ellas durante mucho más tiempo con su mejor aspecto.

Los trucos caseros son un excelente recurso para poner en práctica en el hogar, y hoy en día se pueden encontrar miles en las redes sociales, muchos de ellos protagonistas de vídeos virales que acumulan millones de reproducciones gracias a su originalidad o utilidad. De limpieza, de belleza, de higiene… muchas son las temáticas para encontrar trucos, algunos típicos de las abuelas que generación tras generación se han ido conservando en los hogares.

El mejor truco para que no destiñan las camisetas en la lavadora

El ácido bórico es uno de los compuestos químicos que más se pueden utilizar en el hogar, en este caso como ingrediente para un trucazo increíble que te permitirá que tus camisetas, y tu ropa en general, se mantenga en perfectas condiciones y no destiña cuando la metas en la lavadora. Antes de darle a una camiseta, o cualquier otra prenda, el primer lavado en la lavadora, métela a remojo en agua y añade una cucharadita de ácido bórico en polvo por cada dos litros de agua que haya en el recipiente. Puedes meter una o varias prendas, pero con cuidado de no meter diferentes colores que destiñan ya que podrían estropearse en este caso.

Deja la ropa a remojo en la mezcla durante 20-30 minutos como máximo y después enjuaga con abundante agua para eliminar los restos de ácido bórico. Después ya podrás lavarla en la lavadora con las demás prendas, gracias al tratamiento que le has aplicado te aseguras que no desteñirá.

Es muy importante que controles bien la cantidad de ácido bórico que añades, ya que es un compuesto que, si bien es muy eficaz, puede llegar a ser tóxico si se inhala, por lo que en cantidad excesiva se puede convertir en un problema. Para manipularlo debes ponerte guantes de nitrilo o látex, y si la cantidad va a ser elevada por tener mucha agua en el recipiente, ponte una mascarilla protectora como medida de precaución.

Cosas que debes evitar al poner la lavadora

Además de que la ropa destiña, al poner la lavadora pueden surgir otros problemas, como que la ropa encoja o los textiles más delicados se estropeen, por lo que toma nota de estas cosas que debes evitar al poner la lavadora: