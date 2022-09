El trucazo casero para no dejar una mota de polvo al terminar de barrer

Barrer es una de las tareas de limpieza imprescindibles en el hogar, una de las que se realizan con más frecuencia ya que la presencia de polvo y suciedad suele ser diaria y hay que eliminarla ya que puede ser perjudicial para la salud, además de antiestética. Hoy te damos un trucazo para poner en práctica cuando vayas a barrer y verás que no te queda ni una mota de polvo, ¡es uno de los más eficaces que vas a descubrir en tu vida!.

En los últimos años han aparecido aparatos que se encargan de barrer y de hacer muchas de las tareas de la casa, pero lo cierto es que la gran mayoría de las personas siguen barriendo con una escoba, de forma tradicional. Con una escoba puedes eliminar prácticamente todo lo que te encuentres por el suelo, tanto polvo como cualquier resto.

El truco casero para barrer que tienes que conocer

Las redes sociales muestran cada día millones de vídeos de todo tipo, muchos de ellos con trucos que se hacen virales y que millones de personas deciden poner en práctica. Algunos trucos virales resulta que no son realmente lo que se muestra, pero muchos otros sí, y cuando además resultan útiles es como encontrarse con el mejor chollazo en las rebajas, tal y como sucede con este truco casero para barrer que te contamos a continuación.

Este truco es muy sencillo de poner en práctica, además de muy eficaz, una combinación que lo ha llevado al éxito y que hace que sus vídeos lleven ya millones de reproducciones en la red. Se trata de algo tan sencillo como añadir cinta de doble cara al cepillo de la escoba, ya sea cinta adhesiva o de embalaje. Así de fácil. Añádela de forma que cubras la parte del cepillo que va a tocar el suelo, y cuando pases la escoba toda la suciedad se quedará pegada en la cinta y no se desplazará por el suelo, lo que suele suceder en muchas ocasiones.

Esta maravilla de truco es especialmente recomendable para personas con alergia al polvo, para quienes resulta casi una pesadilla barrer debido a lo mucho que se mueve el polvo y ser prácticamente imposible no respirarlo. Con este truco casero para barrer, el polvo se queda pegado en la cinta, por lo que no se respirará. Una vez que termines de barrer, tira la cinta a la basura y no tendrás ni que recogerla con el recogedor.