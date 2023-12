Todo el mundo está enloquecido con este brutal truco para pelar el fuet de un tirón

Pelar el fuet de un tirón es algo que puedes conseguir fácilmente con un sencillo truco que puede cambiarte la vida. Ha llegado el momento del año en el que debes recibir a tus invitados con unos taquitos de esta delicia o dejarte llevar por el entrante de moda, el tartar de fuet. Una receta low cost o un pequeño placer que con una botella de vino o una cerveza bien fresquita se convierte en un básico de estos días que será mucho más rápido de preparar con este truco.

Pelar el fuet de un tirón es posible

A la hora de llegar a la cocina y buscar algo para picar, nada mejor que unos taquitos de fuet. La principal molestia de este ingrediente es que se debe pelar y muchas veces no es fácil. Este delicioso embutido se ha dejado secar con esa piel cubierta de sal que le da su aspecto característico.

No todo el mundo pela el fuet. Aunque pueda parecer algo extraño o no, hay personas que directamente lo cortan y se lo comen. No pasa nada y es más rápido, aunque para algunas recetas o simplemente para servir a nuestros invitados, acompañados de unas aceitunas o unas patatas, hay que pelar el fuet.

Hay varias formas de pelar el fuet, pero solo una te permitirá conseguir tu objetivo más rápidamente. Vas a poder batir todos los récords a la hora de comer fuet sin pereza. Realmente solo se necesita un tirón para quitarle la piel que no debería suponer un problema. Lo hemos estado haciendo mal todo este tiempo, tal y como revelan los expertos que han creado un truco que ya es viral.

Este es el truco viral para pelar fue que ha enloquecido al mundo

TikToK es el lugar en el que ha aparecido un truco viral que cambiará la vida de millones de personas. El hecho es que pelar el fuet tiene truco y es algo que quizás no conocíamos. Simplemente necesitamos seguir los consejos de esta mujer que en estas fiestas nos ha regalado el truco definitivo.

Si te gusta el fuet ya no tendrás pereza en pelarlo, sino que podrás traerlo a la mesa de una forma nunca vista. En segundos y sin piel, pero antes, debes hacer algo que quizás no haces y que sirve para pelar el fuet de un tirón. El secreto está en mojar previamente el fuet.

No es necesario que esté en remojo porque podría afectar de lleno al sabor de este embutido salido, sino que simplemente con la mano o con un trapo húmedo lo empecemos a mojar, hasta que esté húmedo. Es entonces cuando podemos cortar la parte superior con un cuchillo y de un solo tirón pelar el fuet.

Lo conseguimos en un tiempo récord gracias a que esta agua que le hemos aplicado nos sirve para separar la piel del propio fuet. Si está caliente conseguiremos que el efecto de este líquido que no afecta para nada a su sabor consiga despegar la piel del embutido, justo lo que necesitamos.

Al final, tendremos un fuet que está delicioso y que se puede cortar fácilmente con la ayuda de un cuchillo en esos taquitos que nos encantan. Un pequeño placer o capricho que nos podemos permitir siempre que sea posible. atrévete con el fuet y empieza a quedarte con tus invitados al preparar un picoteo rápido a una velocidad nunca vista.

A partir de ahora vas a quitarle la piel al fuet como un profesional, de un solo tirón y en cuestión de segundos.