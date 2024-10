Todo el mundo está echando vinagre al papel higiénico por este inesperado motivo

El vinagre se ha convertido en un gran aliado de la limpieza que ahora llega al papel higiénico. Un tipo de papel que usamos en la intimidad de nuestro cuarto de baño, pero hoy en día ha cobrado un calibre distinto. Lo hemos visto llegar a las neveras o incluso colocarse en las terrazas para acabar con los mosquitos en verano. La gran variedad de usos de este elemento es lo que marcará un antes y un después.

Vimos como se agotó durante la pandemia en España, siendo incluso más necesario que el agua que no quedó sin stock durante esos días en los que parecía que el mundo se acababa. Son tiempos en los que debemos estar pendientes de este elemento entre muchos otros que nos acompañarán en estas jornadas. La invención del papel higiénico es evidente que cambió la historia de la humanidad. Pero cuidado porque realmente puede acabar convirtiéndose en un objeto que nos cambiará para siempre en todos los sentidos, cuando descubramos cómo se magnifican sus usos cuando lo fusionamos con el vinagre. Un básico de la cocina, el vinagre, que se unirá para siempre con un indispensable de todo baño.

El papel higiénico puede tener un uso inesperado

Nuestros abuelos o incluso padres, recordarán la primera vez que llegó a sus vidas el rollo del papel higiénico que conocemos hoy en día. Antes había otros sistemas para conseguir el mismo efecto, incluyendo un sobre usado y reciclado papel de periódico que en las casas se les ha dado una infinidad de usos. Hoy en día, ya se ha convertido en algo parte del pasado y en pocas casas se ve.

El papel higiénico es un básico de la cesta de la compra, tal como vimos en la pandemia y hoy en día. Alejándonos de una nueva realidad que ha acabado siendo una de las que nos invite a descubrir el origen, pero sobre todo la edad, de este elemento que parece que ha conseguido conquistar a medio mundo.

La casa del papel higiénico nos cuenta la historia de este elemento desde su blog: «La primera vez que comercializó el papel higiénico fue el 8 de diciembre de 1.857. Cada hoja de papel estaba fabricada a partir de cáñamo puro de Manila y tenía la marca de agua «J C Gayetty N Y». El producto original contenía aloe vera como lubricante y se comercializó como producto médico antihemorroidal. En su momento, Gayetty fue tachado de curandero por al menos una sociedad médica. De forma tradicional, siempre se ha usado el aloe vera para ese mismo propósito, y hoy en día la ciencia reconoce la capacidad hidratante y antiinflamatoria de esta planta. Sin embargo, su anuncio del mismo año llamaba a su producto «La mayor necesidad de la época» y advertía de los peligros de usar papeles entintados con pigmentos tóxicos en partes sensibles del cuerpo. Un anuncio distinto, también impreso en 1.859, mostraba que su negocio estaba situado en el 41 de la calle Ann, y que vendía 1.000 hojas por un dólar.

El nombre y el producto de Gayetty estuvieron involucrados en una demanda que se presentó en 1.891. La firma B.T. Hoogland’s Sons, distribuidores de papel higiénico, presentó una demanda contra la Gayetty Paper Company, concretamente contra Harry K. Gayetty (hijo), por infracción de la marca. Su denuncia se fundamentaba en que tenían derecho a usar el nombre de Gayetty debido a un impago. El primer encuentro en los tribunales falló a favor de la compañía de Gayetty. Pero años más tarde, en 1.894, volvieron a presentar una nueva demanda que en esta ocasión ganó B.T. Hoogland and Son. Tras una apelación, finalmente en julio de 1.900, la Corte Suprema de Nueva York prohibió permanentemente a la Diamond Mills Paper Company y a Harry K. Gayetty usar el nombre de su padre en cualquier etiqueta de productos de papel similares. Hay un anuncio de 1.900 de Nueva York, que muestra que B.T. Hoogland and Son estuvo distribuyendo el «Papel Medicado de Gayetty» con la misma marca de agua y dando crédito de la invención del papel en 1857 a Joseph C. Gayetty. Casi el mismo anuncio se publicó en inglés en 1.907. El producto continuó comercializándose hasta los años 20″.

Todo el mundo está echando vinagre al papel higiénico

Joseph Gayetty seguro que se pondría las manos a la cabeza más de un siglo después del nacimiento de un invento que cambió el mundo si fuera testigo de la manera que hoy en día tratan a su preciado papel. Añadir vinagre y retirar la parte central, convierte al papel higiénico en unas toallitas desinfectantes para limpiar todo tipo de superficies. Atrévete a probar este truco, realmente te ayudará a ahorrar en toallitas que son difíciles de desechar, en este caso, es mucho más fácil de eliminar.