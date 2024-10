Adiós al desorden con los platos: el truco japonés para ahorrar espacio

Hay un truco japonés para ahorrar espacio en la cocina y acabar con el desorden con los platos que quizás nos sorprenderá y que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. El momento de empezar a preparar una serie de elementos que quizás hasta ahora no habríamos imaginado, ha llegado, Marie Kondo no sólo nos puede enseñar a organizar la ropa en los armarios, hay una parte de la casa que necesita toda nuestra atención, la cocina.

Para los expertos en Feng Shui es una de las zonas más importantes que existen. Por lo que, quizás debemos empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante con una cocina ordenada. La capacidad de atraer orden y riqueza se multiplica con algunos pequeños gestos que van de la mano. Es el momento de conseguir que todo encaje a las mil maravillas de la mano de determinados elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Te proponemos un truco y una herramienta que cambiará para siempre tus hermanos y estanterías de la cocina, harás con él, posible lo imposible, tener más espacio.

El truco japonés para ahorrar espacio

Nunca hay suficiente espacio en la cocina. No importa que sea una cocina pequeña o no, estamos acostumbrados a ver cocinas enormes en la televisión, aunque en la vida real, son más prácticas las pequeñas y fáciles de limpiar. Una casa grande implica más trabajo de mantenimiento.

Aunque nos pueda encantar tener una casa enorme, lo que hacemos con este tipo de casas es esclavizarnos con la limpieza o necesitar la ayuda de una empresa de limpieza. De lo contrario, es imposible que esté todo limpio. Cuánto más grande es la cocina, más dónde limpiar e igualmente no tendrás espacio.

El robot de cocina, la freidora de aire, la exprimidora de zumos, la cafetera, la gofrera, la sandwichera, la panificadora y una larga lista de electrodomésticos que acaban asaltando tu cocina. La realidad, es que sin ellos podrías seguir cocinando con más espacio. Lo primero que debes hacer, es eliminar los electrodomésticos que no necesitas. Si preparas gofres una vez al año, has usado la sandwichera para guardar el recibo de la luz o directamente no recuerdas el día que te exprimiste el último zumo, tienes un problema.

Adiós al orden con los platos

Una vez te hayas deshecho de lo que no necesitas, sigue con otros elementos, el molde de magdalenas y donuts que te compraste para intentar hacer una receta para la que, un año después, sigues sin tener tiempo. Directamente adjunta estos moldes con la gofrera, se van al trastero.

Llegamos a los vasos, si no recuerdas la última vez que usaste los vasos de chupito, mejor no los tengas en la cocina. De la misma forma que esas copas enormes que viste en el supermercado y te recordaron el gintoni de la escapada a Ibizi, sé realista, tu casa no es un chiringuito a primera línea de playa.

Una vez nos hayamos sincerado con vasos, electrodomésticos y utensilios de cocina, llega el momento de ponerse manos a la obra con los platos. Quizás uno de los elementos más numerosos de toda cocina. Reduce su número si has acabado teniendo dos vajillas o más. Intenta que sean más o menos iguales, es indispensable que apostemos por un tipo de plato que sea atemporal y que puedas encontrar siempre. Uno blanco o de un color neutro o si se te rompe alguno, tendrás que ir en busca de él a una tienda especializada o cambiar de vajilla.

De esta manera acabarás obteniendo aquello que necesitas, o casi, llega el momento de poner orden en las estanterías. Apilar los platos no es una solución, el truco japonés para poner orden es apostar por separadores y colocarlos en los armarios de forma horizontal. Será una manera de conseguir que todo encaje a la perfección.

Con la ayuda de determinados elementos lograremos que nuestra casa esté en orden, pero sobre todo la cocina. Para el Feng Shui es el centro de todas las casas, una cocina desordenada o sucia, atrae muy malas vibraciones y sensaciones, por lo que, debemos estar preparados para afrontar una buena limpieza a fondo.

Intenta mantener todo siempre en orden, nada de dejar todo en el lavavajillas o en el escurridor. No sólo estarás invirtiendo el tiempo en algo que no te soluciona nada, sino que también dejarás estos elementos sin su lugar. Destina espacio en los armarios, podrás ver como todo encaja mejor y consigues aquello que necesitas.

Al final, lo único que necesitamos es hacer realidad ese orden que nos dice Marie Kondo en sus libros que es posible. Menos es siempre más en muchos elementos que serán fundamentales.