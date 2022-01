Todo lo que las mujeres tienen prohibido en Arabia Saudí

Si bien cuando hay alguna noticia en particular solemos enterarnos acerca de las prohibiciones de las mujeres en Arabia Saudí, lo cierto es que, de tener que enumerarlas, no pasaríamos de dos o tres. Probablemente sepamos que no pueden mostrar parte de su piel, o que tienen cercenados distintos derechos básicos. Pero, para entender mejor la situación, podría servirte este repaso al respecto.

Y por supuesto hay que saber de antemano que nos referimos a esas realidades que los turistas casi nunca ven con sus propios ojos, dispuestos más a peregrinar a La Meca o Medina, o a visitar aquellas ciudades reconocidas en todo el mundo, como Riad o Jeddah. Pero hay más.

Las prohibiciones a las mujeres en Arabia Saudí

Andar sin compañía masculina

Seguramente la más increíble de las prohibiciones a las mujeres en Arabia sea que no pueden andar por la calle sin compañía masculina. Esa figura de “mahram”, la del guardián varón que se desplaza a su lado, debe ser cubierta por el marido, o cualquiera que guarde algún grado de parentesco.

Viajar

Como consecuencia de lo anterior, sólo pueden desplazarse de las ciudades donde residen a otras con una autorización expresa de su marido o tutor legal, si no quieren arriesgarse a severos castigos.

Abrir cuentas bancarias

La mayoría de las mujeres árabes no las tienen y, si las tienen, son sus maridos que las gestionan.

Resaltar su belleza

El código de vestimenta en Arabia Saudí es estricto en lo que respecta a resaltar la belleza femenina. Por eso tienen que llevar túnicas que cubran la mayor parte de su cuerpo, y tienen terminantemente prohibido usar ropa o maquillaje con la finalidad de resaltar su belleza, como ocurre en occidente.

Bañarse en las playas

En hoteles de lujo, piscinas públicas o privadas y gimnasios, sólo los hombres pueden ducharse. Ellas únicamente cuentan con playas específicas, de mujeres, para darse un chapuzón.

Relacionarse con hombres

Una mínima charla informal con un hombre que no sea de su familia es una gran deshonra para las mujeres árabes, que deben entrar en los edificios por puertas diferentes a las de ellos para evitarlas.

Practicar deportes a la vista de otros

Aunque hay mujeres árabes que practican deportes, lo hacen siempre cubiertas, con el pelo oculto, y miradas de cerca por sus guardianes masculinos. Y entrenan en sitios cerrados, donde no se las vea.

Comprar una muñeca Barbie

Por más que éste sea apenas un dato de color comparado con los anteriores, las muñecas Barbie fueron censuradas en Arabia Saudí por representar mucho de lo que ellos rechazan en las mujeres.