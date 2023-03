Tira de inmediato tus tomates si ves esto: es peligroso

El tomate es una de las hortalizas más cultivadas y consumidas en el mundo y hoy en día se considera a todos los efectos un pilar fundamental de la dieta mediterránea. Según la opinión común es además un ingrediente muy saludable, sobre todo por su riqueza en licopeno, pero debemos tener mucho cuidado ya que comerlos en mal estado podrían llegar a afectar a nuestra salud. Fíjate bien entonces, porque es mejor que tires de inmediato tus tomates si ves esto ya que es peligroso.

Tira los tomates si ves esto

En nuestro país, los tomates no faltan en muchas de nuestras recetas. Desde una simple ensalada, a por ejemplo unos tomates rellenos al horno, o también como no, para hacer cualquier sofrito, se trata de uno de los alimentos más consumidos y se venden por toneladas en supermercados, hipermercados y fruterías. No obstante, a menudo comemos tomates en mal estado que pueden dañar nuestra salud. Por lo tanto, es importante que conozcas las señales que indican que un tomate está en mal estado y que por ello debes desecharlo.

De hecho, no es sólo cuestión de tocar el tomate y notar que ya no está en buen estado, existen otros factores a tener en cuenta, y en los que fijarse, ya que nos van a llevar a que sepamos que es mejor descartar ese tomate de inmediato.

Las señales de que un tomate está en mal estado

El color del tomate es determinante para saber si el tomate está en buen o mal estado. Siempre debe ser rojo, sin manchas y sin zonas decoloradas.

es determinante para saber si el tomate está en buen o mal estado. Siempre debe ser rojo, sin manchas y sin zonas decoloradas. Si presenta defectos áreas hundidas o grietas , e incluso ves manchas de moho, es porque el tomate está en mal estado por lo que debes tirarlo de inmediato.

, e incluso ves manchas de moho, es porque el tomate está en mal estado por lo que debes tirarlo de inmediato. Si coges el tomate y se hunde sin que ni tan siquiera hayas apretado , significa que está demasiado maduro y su estado puede ser inadecuado.

, significa que está demasiado maduro y su estado puede ser inadecuado. Si tiene olor a rancio o a un olor extraño y nada agradable, deséchalo .

y nada agradable, . Al cortar el tomate por la mitad, debes fijarte en que su interior no sea viscoso y tampoco puede tener manchas de moho, oler mal o que presente zonas que tienen otro color.

Si te fijas en todo esto, que por otro lado notarás enseguida, podrás evitar los distintos problemas de salud que pueden surgir por comer tomates en mal estado y que van desde un simple dolor de estómago hasta algo más complicado como sufrir una intoxicación alimentaria.

Y si deseas conservarlos y que te duren varios días e incluso un par de semanas en perfecto estado, déjalos siempre con el pedúnculo (siempre que sea posible) y sobre todo, en un ambiente seco, fresco y alejado de la luz como la despensa.