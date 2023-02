El tiempo que dura el atún si abriste la lata y cómo conservarlo

El atún es uno de esos alimentos que no pueden faltar en ninguna casa. Siempre nos puede sacar de un apuro cuando no sabemos que hacer de cena o también, lo podemos añadir a todo tipo de recetas, pero además se trata de un alimento que es conocido por su elevado aporte de proteína y vitaminas A y D, sin olvidar que es también rico en ácidos grasos Omega 3. Un alimento que además está delicioso por lo que es fácil que nos comamos al menos una lata a la semana. Sin embargo puede ocurrir que al abrirla, no nos acabemos todo el contenido corriendo el riesgo de que el atún se estropee si no sabemos bien el tiempo qué dura con la lata abierta o también, las pautas correctas de conservación.

El tiempo que dura el atún cuando abrimos la lata

El atún en lata se conserva en el aceite que lleva dentro de esa lata y como de hecho es un alimento que no es necesario cocinar, muchas veces pensamos que no existe problema alguno en abrir una lata y dejar esta en la nevera sin más en el caso de no acabarla del todo.

Pero debemos ir con mucho cuidado. El simple gesto de abrir una lata de atún, coger el que queramos, y dejar el resto dentro de la lata y en la nevera puede ser un riesgo para la salud ya que puede que dejemos la lata más tiempo del indicado y en el caso de comer ese atún en mal estado, acabar sufriendo síntomas como diarrea, náuseas, vómitos y en casos graves, espasmos bronquiales e incluso trastornos respiratorios que se podrían confundir con una crisis de alergia.

Por este motivo debemos prestar muchísima atención y una vez hayas abierto la lata, el atún sólo tendrá una vigencia de dos o tres días. de modo que no deberías confiarte y mucho menos, dejar el atún dentro de la lata por mucho que esté dentro de la nevera. De hecho será importante saber cómo conservarlo de forma correcta.

Cómo conservar el atún una vez abierta la lata

Primero de todo recuerda que el atún que te sobre de la lata debe ir a la nevera. Importante que lo dejes en el estante más bajo de todos que es el más frío.

Por otro lado, nada de dejar el atún dentro de la lata ya que no sólo se puede contaminar con el olor de otros alimentos, sino también se puede acelerar el proceso de descomposición del alimento, e incluso que se corran riesgos para la salud como los antes señalados.

Lo ideal entonces es que pases el atún a un recipiente hermético de cristal o también un táper de plástico con tapa. Además, al pasar el atún de la lata al recipiente procura pasar también el aceite que haya quedado para que se conserve mejor.

Aunque conserves bien el atún, recuerda que una vez abierto no puedes tardar más de dos o tres días en comerlo de modo que si lleva más días mejor que no lo comas aunque pienses que todavía está en buen estado.