Si eres un amante de los musicales y quieres aprovechar el puente de diciembre para disfrutar de una experiencia única, no te pierdas esta selección de los mejores espectáculos que se pueden ver en Madrid. Hay opciones para todos los gustos y edades, desde comedias irreverentes hasta adaptaciones de clásicos de la literatura y el cine. Toma nota porque te los recomendamos sí o sí: estos son los musicales en Madrid para el puente de diciembre 2023.

Los musicales en Madrid para el puente de diciembre 2023

Madrid es la ciudad de los grandes musicales en España. En la Gran Vía Madrileña puedes encontrar una oferta excepcional para disfrutar de un buen musical así que si tienes pensado visitar Madrid durante los días del Puente de la Constitución, no te pierdas estos cinco musicales que ahora todo el mundo recomienda.

Bailo Bailo

Bailo Bailo es primero de los musicales que te recomendamos para ver Madrid en el puente de diciembre de 2023 ya es uno de los más esperados. Se trata de un homenaje al mito de Raffaella Carrà, la cantante y presentadora italiana que triunfó en España con sus canciones pegadizas y su carisma. El musical está basado en la película Explota Explota, dirigida por Nacho Álvarez en 2020, y cuenta la historia de María, una bailarina que se rebela contra la censura y el machismo de la época franquista. El espectáculo tiene una banda sonora con los grandes éxitos de Raffaella Carrà, como En el amor todo es empezar, Hay que venir al sur, Caliente caliente o Bailo bailo. El musical se estrenó el 2 de noviembre de 2023 en el Teatro Capitol de Gran Vía, y las entradas se pueden comprar desde 25 euros.

The Book of Mormon

El musical más atrevido, salvaje y divertido ha llegado a Madrid tras triunfar en Broadway y Londres. De los creadores de South Park, esta comedia musical narra las aventuras de dos misioneros mormones que viajan a Uganda para predicar su fe. Allí se encontrarán con una realidad muy diferente a la que esperaban, llena de problemas, peligros y sorpresas. Con un humor ácido, irreverente y políticamente incorrecto, The Book of Mormon es una sátira sobre la religión, la cultura y la sociedad que no dejará indiferente a nadie. Puedes verlo en el Teatro Calderón hasta febrero de 2024 con precios de las entradas a partir de 25 euros.

Aladdín, el musical

El clásico de Disney se convierte en un espectacular musical lleno de magia, color y diversión. Acompaña a Aladdín, Jasmín, el Genio y el resto de personajes en esta aventura llena de música, humor y romance. Disfruta de las canciones originales de la película y de otras nuevas compuestas por Alan Menken, el ganador de ocho Oscar por sus bandas sonoras. Déjate sorprender por la increíble puesta en escena, con más de 350 trajes, 80 efectos especiales y un vestuario con más de 8.600 cristales de Swarovski. Aladdín, el musical es un espectáculo para toda la familia que te hará soñar y reír. Lo puedes ver en el Teatro Coliseum hasta el 4 de febrero, con entradas desde 25 euros.

Matilda, el musical

El multipremiado musical de la Royal Shakespeare Company basado en la novela de Roald Dahl llega a Madrid tras arrasar en Londres y Nueva York. Matilda es una niña extraordinaria que tiene un gran amor por los libros y un don especial para la telequinesis. Sin embargo, su vida no es fácil, pues tiene unos padres que no la quieren y una directora que la maltrata. Con la ayuda de su maestra, la señorita Honey, y de sus amigos, Matilda luchará por cambiar su destino y demostrar que nadie puede apagar su imaginación. Matilda, el musical es una obra llena de sentimientos, humor y magia, con una banda sonora compuesta por Tim Minchin y una puesta en escena que te dejará boquiabierto. Lo puedes ver en el Teatro Alcalá hasta el 18 de febrero, con entradas desde 17 euros.

School of Rock, el musical

El musical basado en la película protagonizada por Jack Black se estrena en Madrid con una versión en castellano. School of Rock cuenta la historia de Dewey Finn, un músico fracasado que se hace pasar por profesor sustituto en una escuela privada. Allí descubre el talento musical de sus alumnos y decide formar con ellos una banda de rock para participar en la Batalla de las Bandas. Con canciones originales de Andrew Lloyd Webber y otras de la película, School of Rock es un musical divertido, inspirador y lleno de energía, que te hará vibrar con el poder del rock. Lo puedes ver en el Espacio Ibercaja Delicias hasta el 14 de enero, con entradas desde 18 euroS

Estos son los musicales que te proponemos para el puente de diciembre en Madrid. No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de estos espectáculos únicos que te harán reír, llorar, cantar y aplaudir. ¡Corre a comprar tus entradas antes de que se agoten!.