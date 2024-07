Te piden 1.200 euros por devolverte la cuenta: la estafa de WhatsApp que se está poniendo de moda

Las estafas realizadas a través del teléfono móvil no paran de crecer, y es crucial estar atento a los fraudes que se están detectando. Recientemente, el informático Toni Reboredo, de Fast Byte, ha alertado sobre una estafa que se lleva a cabo a través de WhatsApp, aprovechando el buzón de voz de las personas que lo tienen activado en sus dispositivos. La aplicación de mensajería instantánea ha introducido importantes mejoras en su seguridad, destinadas a proteger mejor la privacidad de los usuarios, aunque no siempre son suficientes. Una de las nuevas funciones clave es la protección de cuentas, que requiere verificación adicional al transferir la cuenta a un nuevo dispositivo. Este proceso asegura que sólo el propietario pueda realizar cambios, previniendo así intentos de acceso no autorizados.

Además, WhatsApp ha implementado la verificación de dispositivos para mitigar los riesgos de malware en los teléfonos móviles. Esta función detecta y bloquea intentos de conexión por parte de atacantes, garantizando que el usuario pueda utilizar la aplicación sin ningún tipo de riesgo. Esto es fundamental para proteger contra la interceptación de claves de autenticación y el uso no autorizado de cuentas para distribuir malware. Por último, la introducción de códigos de seguridad automáticos refuerza aún más la seguridad de las conversaciones. Al interactuar con un contacto, WhatsApp verifica automáticamente el cifrado de extremo a extremo para asegurar que las conversaciones entre los usuarios sean seguras y privadas.

Así funciona la última estafa de WhatsApp

Las estafas a través del teléfono móvil están en aumento, y es crucial estar alerta y tomar medidas preventivas. En este caso particular, la estafa involucra el uso del buzón de voz de los teléfonos móviles que están asociados con Whatsapp, una de las aplicaciones más populares del mundo.

La estafa comienza cuando un hacker instala Whatsapp en un dispositivo utilizando el número de teléfono de la víctima. Cuando la aplicación requiere la verificación del número, normalmente envía un código de confirmación vía SMS. Sin embargo, si el buzón de voz está activado y no tiene contraseña, Whatsapp intenta confirmar el número mediante una llamada de voz. Si el teléfono está apagado o no se contesta, la llamada va al buzón de voz donde queda grabado el código de confirmación.

Entonces, el hacker puede acceder al buzón de voz de la víctima y escuchar el mensaje que contiene el código de confirmación. Con esto, pueden completar la verificación y tomar control de la cuenta de Whatsapp de la víctima. En este caso específico, el hacker exigió un rescate de 1.200 euros para devolver el control de la cuenta Whatsapp al cliente de Reboredo. Para evitar caer en este tipo de estafas, el informático recomienda dos medidas clave:

Activar la verificación de dos pasos en Whatsapp : esto añade una capa adicional de seguridad al requerir un PIN de seis dígitos que el usuario configura. Este PIN se solicitará periódicamente para asegurar que la cuenta se está utilizando legítimamente.

Estas medidas son esenciales para protegerse contra las estafas digitales cada vez más sofisticadas que apuntan a la vulnerabilidad de los sistemas de comunicación y verificación de aplicaciones como Whatsapp.

Principales fraudes en la plataforma

