Steve Jobs: «Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona»

«Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona». Actualmente, en un mundo cada vez más hiperconectado, resulta muy fácil caer en las expectativas y deseos de los demás. Las redes sociales muestran constantemente versiones idealizadas de la vida, y muchas personas, especialmente los jóvenes, experimentan la presión de seguir caminos ajenos en lugar de propios. Por eso, la reflexión de Steve de Jobs cobra todavía más sentido: vivir de manera auténtica significa tomar nuestras propias decisiones y no dejar que el juicio externo determine nuestro camino.

La frase estuvo vinculada a tres experiencias personales que Jobs decidió compartir: su abandono de la universidad, su salida de Apple y el diagnóstico de cáncer que recibió años después. El punto central de su discurso gira en torno a una idea inevitable: todos tenemos un tiempo limitado. Ser conscientes de nuestra propia finitud puede ayudarnos a dejar atrás el miedo al fracaso, a las críticas y a las expectativas de los demás. «No se dejen atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su propia voz interior

«Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona»

En 2005, Steve Jobs, cofundador de Apple, ofreció un discurso memorable en la Universidad de Stanford. Allí, ante miles de jóvenes graduados, pronunció una frase que terminaría dando la vuelta al mundo: «Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona». Este consejo ha conservado su vigencia durante más de dos décadas y resume buena parte de su experiencia personal y profesional. Jobs, a pesar de no haber terminado sus estudios universitarios, decidió compartir tres historias de su vida para destacar la importancia de ser auténtico y mantenerse fiel a uno mismo.

La fuerza de sus palabras reside en su propia historia de reinvención y superación. En 1985, Jobs fue despedido de Apple, la compañía que él mismo había ayudado a fundar en 1976. Con sólo 30 años, tuvo que enfrentarse a un fracaso público y a la necesidad de empezar nuevamente. Fundó NeXT y compró un pequeño estudio de animación llamado Pixar, que acabaría revolucionando el cine de animación con «Toy Story» en 1995. Aquella etapa, que al principio resultó especialmente complicada, terminó siendo una de las más creativas de toda su trayectoria. Cuando regresó a Apple en 1997, lo hizo con una perspectiva diferente y con nuevas ideas que impulsarían a la compañía hacia una etapa de enorme éxito.

Reflexiones de Steve Jobs