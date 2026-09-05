Steve Jobs: «Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona»
La pregunta de Steve Jobs que cambió su forma de vivir
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«Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona». Actualmente, en un mundo cada vez más hiperconectado, resulta muy fácil caer en las expectativas y deseos de los demás. Las redes sociales muestran constantemente versiones idealizadas de la vida, y muchas personas, especialmente los jóvenes, experimentan la presión de seguir caminos ajenos en lugar de propios. Por eso, la reflexión de Steve de Jobs cobra todavía más sentido: vivir de manera auténtica significa tomar nuestras propias decisiones y no dejar que el juicio externo determine nuestro camino.
La frase estuvo vinculada a tres experiencias personales que Jobs decidió compartir: su abandono de la universidad, su salida de Apple y el diagnóstico de cáncer que recibió años después. El punto central de su discurso gira en torno a una idea inevitable: todos tenemos un tiempo limitado. Ser conscientes de nuestra propia finitud puede ayudarnos a dejar atrás el miedo al fracaso, a las críticas y a las expectativas de los demás. «No se dejen atrapar por el dogma, que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su propia voz interior
«Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona»
En 2005, Steve Jobs, cofundador de Apple, ofreció un discurso memorable en la Universidad de Stanford. Allí, ante miles de jóvenes graduados, pronunció una frase que terminaría dando la vuelta al mundo: «Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona». Este consejo ha conservado su vigencia durante más de dos décadas y resume buena parte de su experiencia personal y profesional. Jobs, a pesar de no haber terminado sus estudios universitarios, decidió compartir tres historias de su vida para destacar la importancia de ser auténtico y mantenerse fiel a uno mismo.
La fuerza de sus palabras reside en su propia historia de reinvención y superación. En 1985, Jobs fue despedido de Apple, la compañía que él mismo había ayudado a fundar en 1976. Con sólo 30 años, tuvo que enfrentarse a un fracaso público y a la necesidad de empezar nuevamente. Fundó NeXT y compró un pequeño estudio de animación llamado Pixar, que acabaría revolucionando el cine de animación con «Toy Story» en 1995. Aquella etapa, que al principio resultó especialmente complicada, terminó siendo una de las más creativas de toda su trayectoria. Cuando regresó a Apple en 1997, lo hizo con una perspectiva diferente y con nuevas ideas que impulsarían a la compañía hacia una etapa de enorme éxito.
Reflexiones de Steve Jobs
- «¿Para qué seguir el camino que otros han marcado cuando puedes atreverte a construir el tuyo propio?»
- «La excelencia siempre tendrá más valor que producir mucho sin cuidar el resultado»
- «No siempre entenderás el sentido de lo que vives mientras sucede; muchas veces solo podrás comprenderlo cuando mires atrás»
- «La capacidad de innovar es lo que permite a un verdadero líder mantenerse un paso por delante de los demás»
- «Tan importante como saber qué hacer es reconocer aquello que merece la pena evitar»
- «Habrá momentos en los que la vida parezca derrumbarse sobre ti, pero nunca debes permitir que eso destruya tu confianza»
- «Si pudiera elegir entre cualquier avance tecnológico y una conversación con una de las grandes mentes de la historia, escogería el conocimiento»
- «Vas a dedicar una enorme parte de tu existencia a trabajar, así que procura que aquello que haces también sea algo que te apasione»
- «Entre quienes consiguen sus objetivos y quienes abandonan antes de alcanzarlos suele existir una diferencia fundamental: la perseverancia»
- «Hay decisiones que tomamos hoy cuyos efectos pueden transformar nuestro futuro mucho más de lo que imaginamos»
- «Un buen diseño no consiste únicamente en crear algo atractivo, sino en conseguir que funcione de la mejor manera posible»
- «Si aquello que haces no despierta ninguna pasión en ti, será mucho más difícil encontrar la fuerza necesaria para continuar»
- «Las personas que alcanzaron la grandeza no evitaron el fracaso; estuvieron dispuestas a enfrentarse a él»
- «Cuando consigues hacer algo realmente bien, no deberías conformarte: el siguiente paso es intentar convertirlo en algo extraordinario»
- «La excelencia empieza cuando decides exigir un nivel de calidad que otros ni siquiera consideran necesario»
- «Todo lo que existe a tu alrededor fue creado por personas que también tuvieron la oportunidad de imaginar, construir y cambiar las cosas»
- «Siempre he preferido confiar en las posibilidades de las personas y en su capacidad para crecer y superarse»
- «Transformar una buena idea en una empresa capaz de mantenerse durante años requiere mucho más que talento: exige constancia y disciplina»
- «La vida sigue su curso y la tecnología puede cambiar muchas cosas, pero nuestra existencia continúa siendo breve y debemos aprender a valorarla»
- «Muchas veces las personas no saben que desean algo hasta que alguien consigue mostrárselo por primera vez»
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