Es oficial: esta es la fecha confirmada por Apple para la presentación del iPhone 18

Apple ha confirmado para este 9 de septiembre un evento en el que todo hace indicar que presentará los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que serán los teléfonos más avanzados de la historia de la firma americana. En este acto también se podría anunciar el nuevo iPhone plegable que por primera vez la firma de California pondrá en el mercado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el evento de Apple y los nuevos iPhone que llegarán al mercado a finales de septiembre.

Llega uno de los momentos más esperados del año: el día en el que Apple anuncia los nuevos iPhone que entrarán en el mercado días después de su puesta en escena. Apple ha confirmado que el próximo miércoles 9 de septiembre a partir de las 19:00 hora en España tendrá lugar un evento que han denominado Surprise and shine (Sorprende y brilla) y en el que todo apunta a que presentará los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además del nuevo iPhone plegable, además de los nuevos Apple Watch.

El Steve Jobs Theater de Apple Park de Cupertino ha sido el lugar elegido para la presentación de la primera gama de teléfonos diseñada por John Ternus, que sustituye al actual CEO Tim Cook, que desde el 1 de septiembre asumirá roles de ejecutivo dentro de la compañía. El secretismo de Apple con respecto al evento es total, pero desde Estados Unidos, medios especializados en la materia, ya han confirmado que será la puesta en escena de los teléfonos más avanzados de la historia de la empresa americana.

La fecha de estreno del iPhone 18 Pro

Así que todo hace indicar que Apple presentará este 9 de septiembre los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que parece que se podrán reservar a partir del mismo 12 de septiembre y se podrán comprar el 18 del mismo mes. Medios especializados ya han informado que esta nueva gama de teléfonos llega con notables mejoras en las pantallas, que serán más grandes, el mejorado chip A20 Pro, además de cámaras renovadas, que contarán con todos los avances de la época.

Aun así, habrá que esperar para conocer todas las sorpresas que desvelará la compañía. También se ha filtrado que Apple dejará las presentaciones de los modelos base, que son el iPhone 18, el iPhone 18e y el nuevo iPad Air, para los primeros meses de 2027.

Llega el primer iPhone plegable

La mayor cantidad de focos en este evento de Apple se la llevará el primer iPhone plegable de la compañía. Siguiendo los pasos de Samsung o Google, la compañía de Palo Alto apostará por primera vez por un terminal que se puede plegar y su nombre será uno de estos dos: iPhone Fold o iPhone Ultra.

Según informan desde Estados Unidos, Apple también aprovechará este evento para presentar la nueva gama de sus relojes inteligentes, los nuevos modelos de Apple Watch que se han convertido en uno de los grandes focos de negocio de la compañía. Así que el próximo miércoles 9 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, llega el momento más esperando del año en el que Apple desvelará sus mejores joyas que se podrán adquirir antes de final de mes bajo reservada en los puntos físicos o página web de la compañía.