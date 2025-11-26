El ritual anual más esperado por los amantes de la música está a punto de culminar: Spotify Wrapped 2025 está al caer. La plataforma de streaming ha convertido este resumen musical personalizado en un fenómeno cultural que marca el cierre del año, superando la simple estadística para convertirse en una poderosa herramienta de autorreflexión y compartición social.

La compañía ya ha dado pistas en su interfaz de que la campaña está lista para su despliegue, y se espera un lanzamiento más ambicioso que en ediciones previas. Además del clásico recuento de artistas y canciones más escuchadas, la principal novedad confirmada es la integración definitiva de los pódcast. A partir de ahora, el informe no solo reflejará nuestro consumo musical, sino también las horas, episodios y tendencias de audio conversacional que han marcado nuestra rutina.

El Wrapped de este año mantendrá las características que lo hicieron viral: las listas de reproducción personalizadas con tu Top 100 de canciones y las presentaciones animadas y optimizadas para inundar plataformas como Instagram, TikTok y X. La expectativa está puesta en las nuevas categorías narrativas que Spotify pueda introducir para mantener la frescura del producto, siguiendo la línea de los mapas emocionales o funciones como el «Me in 2023» de años anteriores.

Cuándo sale Spotify Wrapped 2025

Aunque la expectación es máxima y la plataforma ha confirmado que el lanzamiento es inminente, Spotify mantiene su tradición de no revelar una fecha exacta hasta el último momento. Históricamente, el lanzamiento del resumen se produce entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre.

Spotify Wrapped release dates in recent years: 2018 – December 6

2019 – December 5

2020 – December 1

2021 – December 1

2022 – November 30

2023 – November 29

2024 – December 4

2025 – ??? — chart data (@chartdata) November 25, 2025



Los indicios en la aplicación sugieren que el despliegue es cuestión de horas o pocos días. No obstante, una de las grandes incógnitas que afectan a la fotografía final de cada usuario es la fecha de «corte de datos». No está claro si Spotify incluirá la escucha registrada hasta el día del lanzamiento o si, siguiendo la pauta de años anteriores, se habrá establecido una fecha límite semanas antes para la recopilación.

Dónde ver tu Spotify Wrapped 2025

Una vez que el informe esté disponible, acceder a tu resumen anual es extremadamente sencillo. La forma más habitual y rápida es directamente a través de la aplicación móvil de Spotify.

Al abrir la app, el Wrapped se presentará de forma destacada:

Mediante un banner o story principal en la parte superior de la pantalla de inicio .

parte superior de la . A través de una notificación push que la aplicación enviará a los usuarios.

El Wrapped se despliega como una serie de diapositivas interactivas, similares a una historia de red social, diseñadas específicamente para ser compartidas en diferentes plataformas (Instagram, TikTok, X), aprovechando el factor viral que ha definido su éxito.

Cómo ver tu Spotify Wrapped de años anteriores

Si bien la presentación animada e interactiva del Wrapped solo está disponible para visualizarse durante las semanas posteriores a su lanzamiento, existe un truco permanente para recuperar tus estadísticas musicales de ediciones pasadas.

Lo que sí permanece en tu cuenta son las listas de reproducción personalizadas generadas anualmente con tus canciones favoritas. Para ver tu resumen de años anteriores, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la aplicación de Spotify en tu dispositivo.

la aplicación de en tu dispositivo. Dirígete a la barra de búsqueda .

. Escribe el término Wrapped seguido del año que deseas consultar (por ejemplo: Wrapped 2023 o Wrapped 2024).

Al realizar esta búsqueda, aparecerá la lista de reproducción creada en su momento con tus «Canciones más escuchadas de [Año]». De esta forma, podrás revisitar tu recorrido musical de años anteriores en cualquier momento.