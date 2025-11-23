Soy fontanero y este es el truco fácil para desatascar cualquier fregadero en 5 minutos

Si hay algo desagradables es ir al fregadero, abrir el grifo… y darte cuenta de que el agua no baja. Sólo hay un charco turbio lleno de restos que ni se distinguen, con un olor espantoso. No se puede fregar, no se puede limpiar. Y hasta que no se soluciona, la cocina entera queda fuera de servicio…

Para esos momentos, que le pasan a todo el mundo al menos una vez cada cierto tiempo, hay un truco que los fontaneros usan a menudo. Es sencillo, rápido y no hace falta salir corriendo a comprar productos químicos ni desmontar nada.

Este es el truco que usan los fontaneros (y no cuesta casi nada)

El truco es muy sencillo y no hace falta usar líquidos corrosivos; se puede hacer en cualquier momento y en sólo cinco minutos. Lo único que se necesita es lavavajillas líquido y agua caliente.

Echa media botella de lavavajillas líquido por el desagüe. Que no sea rebajado: es necesario que sea espeso, para que se adhiera bien a la grasa.

líquido por el desagüe. Que no sea rebajado: es necesario que sea espeso, para que se adhiera bien a la grasa. Tapa el fregadero y llénalo de agua caliente . Si tu calentador no llega, puedes usar una olla. El agua debe estar bien caliente, casi hirviendo.

. Si tu calentador no llega, puedes usar una olla. El agua debe estar bien caliente, casi hirviendo. Lo siguiente es destapar de golpe. Esa presión repentina, junto con el detergente, va a arrastrar los residuos grasos que están pegados a las paredes de la tubería. La mezcla disuelve el atasco y limpia la cañería por dentro.

Uno de los grandes pros de este método es que no sólo funciona, sino que lo hace sin dañar prácticamente nada. Y eso es clave, porque muchos desatascadores comerciales son tan agresivos que pueden terminar deteriorando las tuberías con el tiempo.

Además, este truco no ensucia: no hace falta meter las manos, ni usar ganchos, ni desmontar el sifón. Lo puedes aplicar incluso con el fregadero lleno de agua estancada. Simplemente deja que se vacíe un poco y empieza.

¿Por qué se tapa el fregadero?

En el 90 % de los casos, el culpable es el mismo: la grasa acumulada. Esa que se pega sin querer cuando se tira aceite usado, lo que sobra de la lata de atún, restos de comida con manteca, salsas pesadas, etc. Todo eso, al enfriarse, se vuelve pegajoso. Y si no se elimina a tiempo, se convierte en un tapón sólido que impide que el agua fluya.

Trucos para que no se tape el fregadero

Si no quieres verte repitiendo este proceso cada semana, lo mejor es prevenir.

No tires aceite por el fregadero . Guárdalo en un bote y llévalo a reciclar.

. Guárdalo en un bote y llévalo a reciclar. Usa un colador en el desagüe . Es básico, pero muchos no lo hacen.

. Es básico, pero muchos no lo hacen. Vierte agua caliente una vez por semana . Así disuelves los restos antes de que se acumulen.

. Así disuelves los restos antes de que se acumulen. Limpia el sifón cada mes . Sólo necesitas un cubo, una llave inglesa y cinco minutos.

. Sólo necesitas un cubo, una llave inglesa y cinco minutos. Evita tirar restos de comida sólida. Raspa bien los platos antes de lavarlos.

Con estos sencillos pasos, tu fregadero podrá mantenerse limpio durante más tiempo, y eso es algo que, seguro, vas a agradecer a la larga.