Si ves esto en el kétchup tíralo de inmediato: el peligroso aviso de los expertos

Una de las salsas más conocidas y consumidas del mundo es el Ketchup. Su origen, por muy extraño que parezca, proviene de la Antigua China y actualmente, se utiliza como condimento para platos de comida rápida.

Sin embargo, hay una incógnita que siempre ha rodeado a esta salsa. ¿Puede el ketchup ponerse malo? Aunque puede durar sin abrir hasta dos años, si las condiciones de conservación no son las adecuadas puede estropearse mucho antes. El por qué tiene una vida útil tan larga se debe a su composición ácida ya que el kétchup se elabora con tomate, vinagre y azúcar.

Si ves esto en el Ketchup, tíralo de inmediato

Antes de consumir esta salsa o de utilizarla para elaborar alguna receta, es importante comprobar que se encuentra en buen estado. Darse cuenta de que el kétchup se ha puesto malo es relativamente sencillo, porque un líquido acuoso empieza a separarse del líquido más espeso a medida que envejece. En este momento, todavía es seguro para el consumo, aunque notarás un sabor rancio.

A medida que pasa el tiempo, el líquido terminará por separarse y luego empezará a verse de un color marrón más oscuro en vez del habitual rojo brillante. Si el kétchup tiene este aspecto, tíralo de inmediato porque no es seguro para el consumo.

¿El ketchup caduca?

A la hora de conservarlo en buenas condiciones, es importante que lo guardes en la nevera. Es cierto que los restaurantes tienen el kétchup a temperatura ambiente, pero es porque un bote apenas tarda unos pocos días en consumirse. Sin embargo, en casa un bote puede durar varias semanas, e incluso meses, así que para que la salsa no se ponga mala, lo mejor es almacenarla en la nevera.

El kétchup tiene una fecha de consumo preferente, la cual hace referencia a la calidad del alimento, no a su seguridad como la fecha de caducidad. Es una estimación del fabricante sobre el tiempo que el producto debe conservar la calidad. Esto quiere decir que su consumo sigue siendo seguro incluso pasada la fecha de consumo preferente, aunque puede que el sabor no sea el mismo y haya perdido parte de sus propiedades.

El tiempo de conservación del kétchup en buen estado depende en gran medida de los ingredientes. Hay algunos más naturales, mientras que otros contienen más conservantes. Estos últimos se mantienen bien durante mucho tiempo a costa de esas sustancias químicas. Por lo tanto, esta no es una ciencia exacta.