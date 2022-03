Si tus champiñones tienen este aspecto, no te los comas bajo ningún concepto

Los champiñones son uno de los ingredientes más nutritivos y sabrosos que puedes incluir en tu dieta, un hongo muy famoso que te proporciona vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos. A la hora de comer champiñones es muy importante asegurarte de que están en condiciones óptimas, y hoy te contamos cómo identificar champiñones en mal estado.

Cuando vas a cocinar los champiñones es muy importante saber reconocer si están en buenas condiciones, ya que si no lo están no son aptos para su consumo. Factores como el olor, el color y la textura resultan claves para identificar si hay algún problema con ellos y, de haberlo, lo mejor siempre va a ser tirarlos para evitar riesgos.

Claves para identificar champiñones en mal estado

Arrugas y sequedad

Una señal de que un champiñón está pasado y no se debe consumir es que tenga zonas secas, marchitas o arrugadas. En este punto es importante comprobar si tienen mal olor, ya que si aún no huelen mal los podrás consumir inmediatamente, o de lo contrario tirarlos, una vez que se marchitan ya no hay marcha atrás.

Color

Los champiñones suelen tener un color blanco muy vivo o marroncito y muy reconocible, por lo que si aparecen puntos negros o marrones, o bien magulladuras profundas, ya no serán aptos para su consumo y lo mejor será tirarlos.

Cobertura viscosa

Otra señal que te va a permitir identificar champiñones en mal estado es ver si están recubiertos de una textura viscosa, en cuyo caso deberías deshacerte de ellos inmediatamente ya que serán inservibles. Este síntoma debes tomarlo especialmente en serio, ya que de comerlos en este estado podrías sufrir una intoxicación alimentaria.

Olor agrio

El olor también es importante, y si percibes un olor agrio, como a pescado, es que los champiñones ya están en mal estado, putrefactos, y no son comestibles. Estos hongos deben tener un olor a fresco, dulzón y terroso.

Moho

Por supuesto, en el caso de que los champiñones hayan desarrollado moho, debes tirarlos inmediatamente y no consumirlos.

Beneficios de comer champiñones

Cuando están en buen estado, los champiñones son deliciosos y, además, te aportan un gran número de beneficios, entre ellos: