Tira inmediatamente tus utensilios de madera si ves esto: lo piden los expertos

Los utensilios de madera pueden ser muy socorridos en la cocina y es muy probable que todos tengamos, como mínimo, uno en casa. Por eso es muy importante leer la advertencia que te contamos a continuación si no quieres poner en serio peligro tu salud. Mario Sánchez, conocido como @sefifood en TikTok ha revelado uno de los mayores peligros que pueden provocar estos utensilios porque aunque parezca que están limpios, estos pueden tener millones de gérmenes y bacterias que pueden resultar muy peligrosos para la salud. Esto se debe a que están hechos con un material muy poroso que absorbe muy bien la humedad y la suciedad en general.

La limpieza de los utensilios de madera puede resultar mucho más complicada que la de otros que están hechos con materiales más resistentes como el acero inoxidable. Al fregarlos, puede resultar muy complicado que la suciedad desaparezca del todo y esto hace que sea el lugar idóneo para que las bacterias campen a sus anchas.

¿Significa esto que no puedes tener utensilios de madera en la cocina? No hay que tomar una decisión radical, si no que es conveniente extremar la limpieza y tener más cuidado con los utensilios que estén hechos con este material. Si, por ejemplo, tienes una tabla de esta material, no es suficiente con lavarla con agua y jabón después de cada uso. También debes desinfectarla una vez por semana, y más adelante te explicamos cómo hacerlo.

Por supuesto, la tabla, cuando ya esté muy estropeada y tenga multitud de grietas, asegúrate de cambiarla. Si ya tienes que comprar una nueva, mejor elige tablas de plástico (polipropileno) para cada tipo de alimento para evitar la contaminación. Como resulta lógico, nunca mezcles alimentos crudos y cocinados porque podrías sufrir una intoxicación alimentaria.

¿Cómo puedes saber si tienes que tirar los utensilios de madera que tienes en la cocina? Tal y como vemos al inicio del video, moja los utensilios, introdúcelos en una jarra de plástico, y llénala con agua hirviendo. Si el agua se torna de color marrón, ha llegado el momento de que te deshagas de ellos.

Cómo desinfectar los utensilios de madera de la cocina

Existen varios métodos naturales para desinfectar una tabla de madera, los cuales se pueden aplicar a cualquier utensilio de este material.

La sal es el desinfectante más antiguo que se conoce, así que es una buena opción para deshacerse de las bacterias de la tabla de cortar. Lo primero es verter una cantidad generosa de sal gruesa sobre la tabla. A continuación, lava con agua caliente y jabón, y deja que se seque antes de guardarla.

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar. Para desinfectar en profundidad la tabla de madera, vierte vinagre blanco sobre ella y deja que repose durante 15 minutos. Después, aclara con abundante agua tibia y sécala.