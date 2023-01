Tus cepillos tienen gérmenes: así es como deberías limpiarlos una vez por semana

Los cepillos son un elemento que uilizamos a diario, pero no nos podemos hacer la más mínima idea de la cantidad de gérmenes que acumulan. Solemos pensar que en este utensilio solo se quedan los cabellos y que, por lo tanto, si no lo limpiamos, no pasa nada. Pero nada más lejos de la realidad. Es necesario realizar un proceso de limpieza y desinfección de forma regular para evitar la aparición de alteraciones que pueden poner en serio riesgo la salud del cuero cabelludo y la melena.

¿Cómo eliminar los gérmenes de los cepillos?

Tal y como advierten los expertos, los cepillos pueden convertirse en un foco de suciedad y microorganismos. Teniendo esto en cuenta, limpiarlos es prácticamente obligatorio, y existe un truco muy sencillo que hemos conocido en TikTok de la mano de @nataly.olveraa. A continuación te explicamos cómo hacerlo paso a paso. Lo ideal es repetir el proceso una vez por semana.

Aunque la usuaria del vídeo lo hace en el lavabo del baño, puedes hacerlo en cualquier recipiente que sea lo suficientemente grande para meter los cepillos. Prepara una mezcla a base de agua caliente, gel vinagre de limpieza. Según el nivel de suciedad que tengan los cepillos, también puedes añadir un poco de bicarbonato. Ve frotando unos con otros. Para quitar la suciedad más incrustada y limpiar zonas más estrechas, utiliza un cepillo de dientes viejo. Una vez limpios, aclara con abundante agua tibia. Quita la humedad con una toalla, y, por último, dejalos secar al sol.

Además de este, existen otros remedios caseros para decir adiós a la suciedad y a los gérmenes acumulados en los cepillos de una vez por todas.

Aceite de árbol de té

Si por algo es bien conocido el aceite de árbol de té es por sus propiedades bactericidas y desinfectantes. Llena un recipiente con agua tibia y añade cinco gotas de aceite de árbol de té. Sumerge los cepillos y deja reposar quince minutos. Aclara con agua tibia, y déjalos secar.

Agua y amoniaco

El amoniaco es un gran limpiador y desinfectante, así que esta es una solución que funciona muy bien para dejar los cepillos como nuevos. Lo que debes hacer es mezclar en un recipiente un vaso de agua tibia y 1/4 de vaso de amoniaco. Remueve para que ambos ingredientes se mezclen bien, y sumerge los cepillos. Deja actuar durante 10 minutos, y, una vez transcurrido el tiempo, acláralos con agua tibia. Déjalos secar sobre un papel absorbente boca abajo.