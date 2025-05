Si escuchas esta música eres más inteligente que la media, según la Universidad de Oxford

La Universidad de Oxford ha dado con un tipo de música que nos sitúa en un nivel de inteligencia más elevado que la media. Estamos ante una serie de elementos que pueden marcar la diferencia, más allá de determinados cambios que acabarán siendo una realidad. Tocará estar muy pendientes de una serie de detalles que hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después en estos días que tenemos por delante.

Los rasgos de una persona inteligente quizás nos acaben sorprendiendo o simplemente formen parte de un día a día en el que todo puede ser posible. Habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que quizás hasta el momento no sabíamos y que puede suponer un giro radical que se traducirá en cambios destacados. La música es algo muy personal que puede dar lugar a novedades destacadas que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Los expertos han dado con un rasgo propi de las personas inteligentes que quizás no sabíamos que teníamos.

Más inteligente que la media

Hay muchas formas de medir la inteligencia. Nos hemos acostumbrado a que las notas acaben siendo ese valor destacado que nos marca una diferencia importante en muchos aspectos, aunque en realidad, deberemos estar preparados para los cambios.

Somos más inteligentes de lo que nos imaginaríamos. Más allá de una nota, existen las habilidades que una persona puede o no desarrollar, con lo cual, podremos empezar a poner en práctica algunos gestos que serán los que marcarán una diferencia importante.

Llega un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañe en este estudio de Oxford que pone sobre la mesa algo tan común como el tipo de música que escuchamos. Habrá llegado ese momento de conocer ese ritmo que quizás tenga su razón de ser.

Las personas inteligentes según esta prestigiosa universidad responden a un tipo de música que les hace quizás serlo aún más. Este elemento que quizás debemos tener en nuestra casa de forma regular pasa desapercibido en muchos lugares.

Nos hemos olvidado de la importancia de la música en nuestra vida y quizás ahora descubriremos un extra de buenas sensaciones con unas melodías que además nos dirán algo importante. Si te gusta esta música es que eres más inteligente que la media.

La Universidad de Oxford mide tu inteligencia según esta música

La Universidad de Oxford ha realizado un estudio que mide la inteligencia en función del tipo de música que escuchamos. Algo que quizás deberemos empezar a tener en consideración y que puede afectarnos más de lo que nos imaginaríamos.

Tal y como nos explica el medio especializado DailyMail: «Aquellos con una preferencia musical por Mozart y Bach pueden ser más inteligentes que las personas que prefieren palabras en su música. Eso es según los científicos que dicen que han encontrado un vínculo entre el poder cerebral y la música instrumental, como la clásica y el jazz. Se observó a más de cuatrocientos estudiantes para el estudio, que tuvo lugar en Croacia y fue realizado por investigadores de la Universidad Oxford Brookes. Sus resultados mostraron que las personas con menor intelecto preferían la música con letras, en lugar de orquestaciones complejas. Reafirma la teoría popular de Satoshi Kanazawa, conocida como la hipótesis Savanna-IQ, que vincula el intelecto con estímulos nuevos o poco comunes».

Siguiendo con la misma explicación: «Después de leer los artículos de Kanazawa, uno de los cuales era sobre la relación entre la inteligencia y las preferencias musicales, decidimos probar aún más su hipótesis utilizando un conjunto diferente de predictores, a saber, un tipo diferente de prueba de inteligencia (es decir, una medida no verbal) y los usos del cuestionario musical», dijo la Sra. Racevska. «También medimos una serie de variables que probablemente tengan un efecto en esta relación, como la participación en la educación musical extracurricular, su tipo y duración». Sin embargo, también reconoce que el estudio es limitado y no tiene en cuenta varios otros factores, como la edad, el nivel de educación y la clase. «Los estudios futuros podrían centrarse en desenredar la relación entre la complejidad y la novedad en la configuración de las preferencias; la complejidad de la vocalización es preferida por muchas especies, lo que podría significar que es evolutivamente familiar», agrega. «Un estudio intercultural podría examinar y controlar las influencias de formas culturalmente específicas de experimentar la música y otros comportamientos relacionados».

A partir de ahora ya sabemos lo que implican estas preferencias por una música que puede ser más o menos estable. Con una serie de cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia significativa y que pueden llegar a ser los que marcarán estos días.