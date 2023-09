Cuál fue el inventor de la rueda

La rueda desde luego es un invento de lo más redondo. Este es uno de esos inventos que ha beneficiado al conjunto de la humanidad, pero que no tienen dueño. ¿Te has preguntado alguna vez quién fue el inventor de la rueda? Si sabes de la antigüedad de este elemento, probablemente creerás que no se tiene conocimiento sobre su origen. Pero te sorprenderá averiguar todo lo que se ha descubierto al respecto.

La rueda es un objeto básico del mundo en el que vivimos. Sin ella, casi nada de lo que hacemos sería posible de la misma forma. Por eso es muy importante profundizar de dónde viene y cómo el dispositivo original fue mejorado con el paso de los siglos y siglos.

La primera rueda

Aunque no se tiene en claro cuál fue el primer ejemplar de la rueda, sí somos conocedores de que los primeros registros provienen directamente de las civilizaciones sumerias. En plena Mesopotamia, cuna de las sociedades actuales, hay evidencias de la rueda desde hace aproximadamente 7.000 años. Por aquel entonces, era un elemento rudimentario formado por partes no circulares.

No es casual que haya aparecido por aquella época, ya que su invención está íntimamente relacionada con el sedentarismo. Asentados los humanos en territorios fijos, y necesitados de otro tipo de comodidades, su creación era sólo cuestión de tiempo. Paradójicamente, las primeras ruedas no se utilizaron para el transporte sino que fueron diseñadas por los alfareros y ceramistas.

El inventor de la rueda

En la historia de la humanidad se han producido muchos inventos y algunos de los más importantes son desconocidos. Estas personas anónimas tuvieron unas mentes geniales. Sin lugar a dudas, se distinguieron del resto por sus ideas y la capacidad inventiva o reflexiva, perfeccionándose luego por ellos mismos u otras personas.

La rueda es un invento fundamental que se ha ido perfeccionando y que quizá es posible que con el fuego haya sido de los protagonistas de la historia de la humanidad, pues fue un avance gigantesco.

Los investigadores especifican que la rueda fue incorporada a los medios de transporte hace 4.500 años. Eran de madera, irregulares, pero supusieron un avance extraordinario. Con los siglos, se incorporó el metal en los bordes para reducir el desgaste, adoptándose rápidamente en la agricultura, la ganadería… Los ejércitos con carros se imponían fácilmente a los ejércitos desprovistos de ellos. Es decir, en su momento fue un elemento más de la carrera como arma de los pueblos antiguos.

Hace unos 2.500 años se construyen los primeros molinos y engranajes, pero la irrupción definitiva de la rueda sería en el siglo XVIII. Acompañando la Revolución Industrial, fue clave para la proliferación de trenes, barcos y otros medios de transporte y explotación. Sumándole motores hacia finales del mismo siglo, no pasaría mucho más hasta que pudiéramos acceder a los primeros automóviles.

Lo cierto es que civilizaciones como los aztecas o incas pudieron evolucionar sin ella. En 2003 se encontraron en unos pantanos próximos a Ljubliana (Eslovenia), una rueda que se desenterró con su propio eje que se dató en una fecha que sería del 3.100 a.C y que mide 72 centímetros de diámetro y está realizada en madera.