Revisa bien tus patatas y tíralas de inmediato si tienen esto

Las patatas son quizás de los alimentos más utilizados en nuestra cocina. Las podemos hacer de muchas maneras y siempre están deliciosas de modo que no dudamos a la hora de comprar mallas de varios kilos que luego almacenamos en la despensa o en la cocina. Sin embargo, debes tener mucho cuidado y fijarte bien ya que comer una patata que esté en mal estado podría afectar a tu salud. De hecho, si ves lo que ahora te contamos en las patatas que tienes en casa, será mejor que las tires.

Tira las patatas si tienen esto

Si tienes patas almacenadas o guardadas desde hace tiempo será bueno que les eches un vistazo antes de ponerte a cocinar con ellas. Revísalas bien ya que en el caso de que veas que le han salido pequeños brotes, significará que la patata no está en buen estado y es posible que si la cocinas, te acabe sentando mal.

Estos brotes se forman cuando dejamos las patatas expuestas a la luz y al oxígeno. De hecho, siempre deben conservarse en la despensa, con una temperatura que no supere los 8 grados. Mejor aún, en una caja, que podemos forrar y tapar con paños de cocina para que no entre la luz.

Qué son los brotes en las patatas

Los brotes que se forman en las patatas son ricos en solanina y se producen para defenderse de bacterias y hongos. En la práctica, es una especie de pesticida natural.

Obviamente, cuanto más tiempo se haya comprado la patata, mayor será el riesgo de que se haya visto comprometida. Por ello se suele recomendar que si vemos que tienen varios brotes por toda la patata es mejor que la tiremos si no queremos que nos siente mal o de hecho, que acabemos con una intoxicación de solanina que puede llevarnos a tener fiebre y dolor de cabeza y también, problemas gastrointestinales.

Por ello quizás sea mejor descartarlas, aunque también es cierto que la propia OMS asegura que si los brotes son pequeños o de hecho, no superan el centímetro no resulta un peligro consumir la patata, aunque en cualquier caso obviamente tendremos que quitar no solo los brotes, sino que debemos fijarnos si además ha aparecido una parte verde y en el caso de que así sea, quitarla también

Y de este modo y solo si la patata no está arrugada ni seca, lo que requiere una mayor concentración de solanina, después de quitarle los brotes y la parte verde, podremos comerla.