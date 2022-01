Hay restaurantes que, además de satisfacer el paladar, son capaces de ofrecer experiencias capaces de quedar grabadas en nuestra memoria para siempre. Entornos únicos, en localizaciones excepcionales , donde levantarse de la mesa es una auténtica decepción. Uno de ellos se encuentra en Lindesnes, Noruega, y es el restaurante submarino más grande del mundo que a continuación, os explicamos al detalle.

El restaurante submarino más grande

Decir del restaurante Under que se encuentra en Noruega que se trata de una experiencia inmersiva es casi un eufemismo: basta con decir que la dirección gourmet del norte de Europa se sumerge cinco metros y medio en las aguas heladas del Océano Atlántico Norte.

El chef Nicolai Ellitsgaard dirige las cocinas de este curioso restaurante y ofrece a sus clientes un único tipo de menú de 18 platos (que tal vez, no sea del todo apreciado por los paladares más exigentes). En concreto, se ofrece un menú degustación inspirado en ingredientes locales, con preferencia por las especies marinas locales. Actualizado periódicamente, según la pesca de temporada, la oferta incluye platos típicamente noruegos.

Entre los manjares elogiados que se destacan en la web de Under, por supuesto, varios tipos de pescado , conchas y moluscos, pero también algas marinas, coles, bayas silvestres y hongos. No recomendado, por tanto, para quienes busquen carne, para vegetarianos y veganos, para personas con intolerancias o alergias ya que no hay variaciones en los platos. Es mejor mantenerse alejado de él también, si no te gusta quedarte mucho tiempo en la mesa.

De hecho, cenar en el Under es una experiencia lenta , que implica más o menos pasar cuatro horas sentados con un costo mínimo de casi 250 euros. Se cobra tanto por el menú de inmersión al que se agregan vinos u otras bebidas durante la comida. Además de su oferta culinaria, el restaurante también es famoso por su estructura inusual, diseñada por un estudio de arquitectura de Oslo para celebrar la vida en la tierra y en el mar. Desde las mesas se pueden ver diversas especies marinas como bacalao, golondrinas, erizos, cangrejos, langostas o mielgas (mini tiburones) y también como no, escuchar el rugido del mar especialmente en los días en los que llueve intensamente.

Desde el exterior, por lo tanto, el edificio recibe a los clientes sobre el nivel del mar como en una concha y luego se hunde, ofreciendo una visión panorámica gracias a sus grandes ventanales . Un punto de vista insólito y privilegiado para contemplar la fauna marina.