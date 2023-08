La respuesta de Mercadona a una mujer que pedía trabajo por más de 50.000 euros

La red nos ofrece cantidad de noticias virales sobre respuestas y preguntas de trabajo. Estos días hemos visto respuestas de camareros, de dueños de restaurantes sobre la crisis que atraviesan sobre la falta de personal, y mucho más. Además tenemos la respuesta de Mercadona a una mujer que pedía trabajo.

La compañía de supermercados que preside Juan Roig tiene diversas ofertas de empleo y, entre éstas, hay para médicos.

Debes saber la respuesta Mercadona a una mujer que pedía trabajo

Tras ver tales ofertas, una mujer respondió directamente al twitter de la empresa ofreciéndose para este empleo, donde los sueldos giran los 60.000 euros al año.

Entonces, Mercadona le contestó que las ofertas de empleo suelen estar en la página web de la empresa, y la dirigió al apartado de Trabaja con nosotros como tienen muchas empresas para poder realizar sus procesos de selección. Le contestó a la mujer que allí tiene las ofertas de empleo actuales para poder acceder y si uno quiere aplicar o seguir los pasos que se establecen en este apartado de la web.

Ofertas de trabajo a través de la web

Es por ello que Mercadona no suele recibir demandas de trabajo a través de las redes sociales, como sí sucede con otras empresas, siendo un canal de comunicación más.

Otra cosa que debes saber es que la cadena de supermercados no acepta tampoco currículums directamente en sus supermercados, así que no pierdas el tiempo si alguna vez has pensado en pasarte por algún super cercano para dejar tu hoja de vida porque no lo van a aceptar.

Es decir, si quieres trabajar en Mercadona debes hacerlo en el canal que ellos establecen para ello, que es la web y su apartado sobre ofertas de trabajo.

Como han establecido desde la cuenta de twitter a esta candidata, en la web están detalladas las ofertas de empleo y debes registrarse siempre dentro de la bolsa de trabajo que ofertan. Seguir los pasos que piden y sólo así ellos verán los currículums de cada candidato. Realmente no es algo que sea complicado, hay muchas empresas que también dirigen hacia este canal para poder tenerlo todo centralizado.

Si escogen y contestan todas las solicitudes desde diversos canales es algo que se hace eterno para cualquier compañía, para el departamento y también a la hora de seleccionar candidaturas que se pierden en el camino.

Desde el apartado de la web hay que enviar el currículum actualizado y es cuando, si uno es seleccionado, Mercadona envía para poder ya realizar una entrevista.